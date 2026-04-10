Petro responsabiliza a alcaldes y concejos por alza del predial y propone ajustes

El presidente Gustavo Petro responde a las críticas sobre el aumento del impuesto predial, señalando a las administraciones locales como responsables y proponiendo cambios en las tasas para tierras improductivas y pequeños propietarios. El mandatario busca clarificar la situación y proponer soluciones ante la creciente inconformidad ciudadana.

Ante las críticas generadas por el incremento en los avalúos catastrales y el aumento del impuesto predial en diversas regiones de Colombia, el presidente Gustavo Petro ha respondido, aclarando su postura y señalando a los responsables de las altas tarifas que los ciudadanos están pagando.

El mandatario enfatizó que existe una confusión en la comprensión del cálculo del impuesto predial, atribuyendo directamente la responsabilidad a los concejos municipales y a las administraciones locales, quienes son los encargados de determinar la tasa que finalmente deben abonar los propietarios. El presidente explicó que el impuesto predial se compone de dos elementos clave: la tasa, que es fijada por los concejos municipales a propuesta de los alcaldes, y la base gravable, que corresponde al avalúo catastral de los predios. Petro defendió la actualización de los avalúos catastrales, argumentando que en muchos casos no se han modificado durante décadas, lo que ha permitido que grandes extensiones de tierra, especialmente haciendas improductivas, paguen impuestos muy bajos en comparación con su valor real. Esta situación, según el presidente, desfinancia servicios sociales esenciales en los territorios, trasladando la carga tributaria de manera injusta hacia los pequeños y medianos propietarios, y beneficiando a los grandes terratenientes y dueños de tierras improductivas. El mandatario también aprovechó para proponer un ajuste en las tarifas del impuesto predial, instando a los alcaldes a actuar con criterios de equidad. Propuso establecer tasas más altas para tierras improductivas y grandes propiedades urbanas sin uso, mientras que, por el contrario, se reduciría la carga tributaria para campesinos, pequeños productores y propietarios de viviendas en los estratos 1, 2 y 3. De esta manera, se busca incentivar la productividad y el uso eficiente de la tierra, promoviendo una distribución más justa de la carga fiscal. \Las declaraciones del presidente Petro se producen en un contexto de creciente inconformidad ciudadana, manifestada por el aumento en los recibos del predial en varias ciudades. Numerosos propietarios han reportado incrementos significativos en sus obligaciones tributarias, lo que ha generado preocupación y críticas. La administración Petro ha respondido a estas inquietudes, buscando aclarar la situación y señalar a los responsables, al tiempo que propone medidas para mitigar el impacto de estos aumentos en los sectores más vulnerables. La propuesta de un ajuste en las tarifas del impuesto predial, con tasas diferenciadas según el uso y la productividad de la tierra, busca corregir las desigualdades existentes y promover un sistema tributario más justo. El gobierno espera que esta iniciativa sea bien recibida por la ciudadanía y que contribuya a mejorar la percepción sobre la gestión del impuesto predial. Se espera que las autoridades locales y los sectores políticos debatan estas propuestas, mientras los ciudadanos esperan mayor claridad sobre el impacto de estas medidas en sus finanzas. La situación requiere un análisis detallado y una comunicación transparente para garantizar que las políticas tributarias sean justas y equitativas, y que contribuyan al bienestar de todos los colombianos. La propuesta presidencial busca un equilibrio entre la necesidad de recaudación fiscal y la protección de los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos.\En otros temas de actualidad, se destaca la preocupación del sector avícola por los bloqueos en vías que afectan el abastecimiento y la salida de productos, la presentación de una nueva reforma tributaria por parte del Ministerio de Hacienda, y las tensiones en las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador. Adicionalmente, se reporta un informe sobre el impacto de la salida de Colombia de la Comunidad Andina y las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia tras una fiesta ilegal en la cárcel de Itagüí. Estos eventos demuestran la complejidad de la agenda nacional y la necesidad de abordar diversos temas que impactan la vida de los colombianos. La búsqueda de soluciones y el diálogo entre los diferentes actores son fundamentales para avanzar en la construcción de un país más justo y próspero, donde los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones y en un futuro mejor





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