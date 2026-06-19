Petro retoma invitación a Uribe para comparecer juntos ante la JEP tras citación fiscal

El presidente Gustavo Petro respondió a la denuncia de Álvaro Uribe sobre una citación a indagatoria, recordándole su propuesta de acudir juntos a la Jurisdicción Especial para la Paz. El intercambio ocurre en la recta final de la campaña presidencial y genera reacciones políticas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , y el expresidente Álvaro Uribe Vélez protagonizaron un nuevo intercambio público en redes sociales tras conocerse una citación a indagatoria por parte de la Fiscalía Tercera contra Uribe en los casos conocidos como El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas.

Uribe denunció en su cuenta de X que la notificación judicial se produjo a pocas horas de las elecciones presidenciales, sugiriendo un posible trasfondo político. Horas después, Petro respondió retomando una propuesta que, según afirmó, ya le había hecho personalmente a Uribe: comparecer juntos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su mensaje, Petro señaló: Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad. El mandatario insistió en que aún hay espacio para aportar al esclarecimiento de la verdad y al bienestar colectivo, subrayando que la decisión final sobre el rumbo del país corresponderá a los ciudadanos.

Petro concluyó reiterando la invitación: Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia. Este cruce de declaraciones se produce en un ambiente de alta tensión política, en la recta final de la campaña presidencial y pocas horas antes de que los colombianos acudan a las urnas. Hasta el momento del reporte, Uribe no ha respondido públicamente al mensaje de Petro, pero el intercambio ya genera intensas reacciones en distintos sectores del país.

Mientras tanto, la notificación de la Fiscalía ha sido criticada por el entorno uribista, que la considera un acto de persecution política en un momento sensible. Petro, por su parte, defendió la posibilidad de una contribución conjunta a la verdad a través de la JEP, mecanismo de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz.

La controversia se enmarca en un contexto electoral marcado por la polarización entre el oficialismo y la oposición, con Uribe como figura clave de la derecha y Petro como referente de la izquierda. Los casos mencionados, como El Aro y La Granja, se refieren a presuntos hechos de violencia paramilitar ocurridos en los años noventa y principios de los 2000, durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

La JEP ha sido un instrumento central para esclarecer crímenes cometidos durante el conflicto armado, pero su aplicación a exfuncionarios de alto nivel sigue generando debates. Los analistas políticos señalan que este intercambio podría impactar en la percepción de los electores indecisos, aunque es prematuro evaluar su efecto.

Además, el gobierno ha anunciado que citará a sesiones extras al Congreso para salvar la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad, mientras que la Embajada de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos por posibles afectaciones en la movilidad y cierre de fronteras durante la jornada electoral. Otros temas de coyuntura incluyen la muerte de Kira en Villa de Leyva, la negativa de Gustavo Petro a prohibir el ingreso del senador estadounidense Bernie Moreno, y declaraciones de Gustavo Bolívar desmintiendo que hubiera dicho que iban a incendiar el país.

En definitiva, el cruce entre Petro y Uribe pone nuevamente sobre el debate público los mecanismos de justicia transicional, la verdad y la reconciliación, en medio de una campaña electoral que polariza al país





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