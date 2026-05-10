Petro's Viceminister Exit and Views of Andrea Petro

Petro's viceminister exit and her views of criticised figures on social media. She talks about raising her daughters in a simple and value-rich environment away from the political hubbub of El Narino.

Petro habría pedido la salida de un viceministro por tratar mal a su hija Andrea y su exesposa Mary Luz.se ha consolidado como una de las figuras más directas dentro del entorno presidencial.

Radicada en Europa desde hace años, Andrea ha utilizado sus plataformas para marcar una distancia saludable con la política tradicional, enfocándose en la defensa de los derechos de los migrantes y la sostenibilidad. Su capacidad para expresar opiniones honestas, incluso cuando estas no coinciden plenamente con la narrativa oficial de la Casa de Nariño, le ha otorgado un respeto propio entre quienes buscan una visión fresca, humana y sin filtros sobre la realidad colombiana desde el exterior.

Diana Ángel desmintió irse de Colombia si gana De la Espriella y dio fuertes argumentos; confía en triunfo de Cepeda Actualmente Andrea alcanza los más de 80 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde termina siendo bastante activa compartiendo pero también buscando estar cerca de sus fanáticos, pues constantemente realiza dinámicas de preguntas con el fin de aclarar varias dudas. preparando su primer en el que contará varias de las situaciones que ha atravesado a lo largo de su vida: ‘Hoy escribo un libro. Mi vida y mi punto de vista sobre la suya está en construcción y pronto será compartida’





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