Petro Solicita Investigación sobre Origen de Explosivos desde Ecuador tras Atentado en Cauca

El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos utilizados en el atentado en Cajibío, Cauca, que dejó 21 muertos, provienen de Ecuador, en medio de una crisis diplomática con el país vecino. Petro también advierte sobre un posible sabotaje a las elecciones presidenciales por parte de grupos narcotraficantes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , ha emitido una directiva contundente a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, instándolos a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el origen de los explosivos utilizados en el devastador atentado perpetrado el pasado sábado en la Vía Panamericana, cerca de Cajibío, en el departamento del Cauca .

Este trágico incidente resultó en la pérdida de la vida de 21 civiles inocentes, generando una profunda conmoción a nivel nacional y exacerbando las tensiones en la región. La solicitud presidencial se centra en determinar si estos explosivos provienen de Ecuador, basándose en información recibida de fuentes confidenciales que sugieren un flujo constante de material bélico hacia los frentes guerrilleros activos en el Cauca, controlado por la influencia del narcotráfico.

En una declaración pública transmitida a nivel nacional, Petro expresó su preocupación por la posibilidad de que los explosivos utilizados en el ataque de Cajibío, y en general aquellos que llegan a los grupos armados en el Cauca, tengan su origen en el vecino país. Esta investigación se considera crucial para esclarecer las dinámicas transfronterizas y las posibles conexiones entre grupos criminales y el suministro de armamento.

La orden de investigación se produce en un contexto de creciente crisis diplomática entre Colombia y Ecuador. Esta crisis se originó con la imposición de aranceles a los productos colombianos por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien argumentó que Colombia no está tomando medidas suficientes para combatir el narcotráfico y otros delitos a lo largo de la frontera compartida.

La respuesta de Colombia a esta guerra arancelaria, que se intensificó debido a otras diferencias políticas, incluyó la calificación por parte de Petro del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como 'preso político' y la acusación al gobierno de Noboa de 'dejarlo morir de hambre'. Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción por parte del gobierno ecuatoriano. Como consecuencia de estas tensiones, ambos gobiernos decidieron llamar a consultas a sus embajadores en Bogotá y Quito el mes pasado.

La situación se complicó aún más cuando Noboa afirmó en una entrevista que durante una visita que Petro realizó a la ciudad de Manta en mayo de 2025, se reunió con un grupo de personas presuntamente vinculadas al narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito. Esta acusación fue rechazada de manera enérgica por Petro, quien anunció la presentación de una demanda penal contra Noboa.

La escalada de tensiones ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha puesto en riesgo la cooperación bilateral en temas de seguridad y comercio. En su discurso, Petro también advirtió sobre la posibilidad de que atentados como el del Cauca sean parte de una estrategia más amplia para sabotear las elecciones presidenciales colombianas, cuya primera vuelta está programada para el próximo 31 de mayo.

El presidente sugirió que los narcotraficantes podrían estar utilizando a grupos armados disidentes de las FARC para generar miedo y desestabilizar el proceso electoral, con el objetivo de favorecer a candidatos de extrema derecha. Petro enfatizó que esta es una hipótesis que debe ser confirmada, pero que cada vez cobra más fuerza a medida que se analizan los patrones de ataque y los objetivos de los grupos armados.

Según el mandatario, estos grupos han modificado sus tácticas y ahora se enfocan en atacar a civiles, como ocurrió en el atentado del sábado. Petro señaló específicamente al Estado Mayor Central (EMC) y a la Segunda Marquetalia como grupos disidentes de las FARC que, según su información, están bajo el control de la junta del narcotráfico.

La gravedad de la situación exige una respuesta contundente por parte del Estado colombiano para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la transparencia del proceso electoral. La investigación sobre el origen de los explosivos y la posible participación de actores externos son elementos clave para desmantelar las redes criminales y proteger la democracia colombiana





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