Petro vincula pintura en casa de De la Espriella con esclavitud y desata debate sobre la simbología de las farotas de Talaigua

El presidente Gustavo Petro criticó una obra artística en la vivienda del candidato Abelardo de la Espriella, relacionándola con la esclavitud. La pintura, que representa una escena de las farotas de Talaigua, tradición del Caribe colombiano, ha generado una controversia sobre su interpretación histórica y su uso político en la campaña presidencial.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se encuentra en el centro de una controversia generada por el presidente Gustavo Petro , quien durante un discurso político en Cartagena criticó una pintura que se exhibe en la residencia del aspirante.

Petro, sin mencionar directamente a De la Espriella, aludió a una obra que según su descripción muestra a una mujer blanca acompañada de un hombre negro esclavizado, lo que a su juicio refleja una visión desoladora de la historia. La observación del mandatario, que fue interpretada como un ataque velado, giró en torno a la idea de que la imagen artística podría representar un ideal o sueño para su propietario, cuestionando así los valores y la sensibilidad histórica del candidato.

El incidente ha avivado el debate público sobre el simbolismo en el arte y su uso en contextos políticos, especialmente en medio de la campaña presidencial colombiana. La obra en cuestión ha sido identificada por medios y analistas como una representación de las farotas de Talaigua, una tradición caribeña con profundas raíces históricas.

Las farotas son figuras femeninas vestidas con trajes rituales que, según la historiografía oral, rememoran la resistencia de las mujeres indígenas del territorio actual de Talaigua, en el Caribe colombiano, frente a los abusos cometidos por colonizadores españoles. Durante el periodo colonial, estos últimos raptaban, golpeaban y violentaban a mujeres y niñas indígenas para obligarlas a servir como concubinas o en condiciones de prostitución.

En respuesta, las comunidades originarias desarrollaron mecanismos de defensa simbólica y física; una de ellas consistía en que las mujeres adoptaran vestimentas y acciones que las protegieran o desconcertaran a los agresores. Según algunas versiones, los españoles, al arribar a un poblado, esperaban encontrar mujeres disponibles y, al observar a las farotas con sus atuendos y actitudes, podrían haber sido engañados o disuadidos.

Esta interpretación es la que, de acuerdo con expertos, plasma el cuadro de De la Espriella: una mujer española de la época y un hombre esclavizado que forma parte de la escena, posiblemente aludiendo a la complejidad de las relaciones raciales y de poder en la Colombia colonial. El uso que el candidato ha hecho de esta imagen, exhibiéndola en su hogar, ha sido objeto de escrutinio.

Mientras algunos defensores la ven como un homenaje al patrimonio cultural afroindígena y a la resistencia femenina, otros critican que su presencia en un espacio privado de un político de altura pueda leerse como una glorificación de estructuras de dominación. Petro, en su intervención, exclamó: tierra de esclavitud? , planteando una pregunta retórica que invita a reflexionar sobre si la pintura representa un sueño que De la Espriella desea ver materializado.

Esta lectura ha sido tachada por simpatizantes del candidato como una manipulación oportunista, argumentando que el mandatario descontextualiza el significado histórico de la obra para fines electorales. La polémica se inserta en un clima de campaña donde las referencias a la esclavitud, el racismo y la memoria histórica tienen una gran carga emotiva y pueden inclinar la opinión pública.

Además, el episodio evidencia cómo el arte y los símbolos culturales pueden transformarse en armas discursivas en la lucha política, donde cada bando busca apropiarse o deslegitimar narrativas del pasado para proyectar una visión del futuro. En las próxima semanas será clave ver cómo De la Espriella responde a estas acusaciones y si la controversia logra movilizar a votantes alrededor de temas de identidad y justicia histórica





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