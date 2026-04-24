Petro Visita Caracas: Un Hito en las Relaciones Colombia-Venezuela

El presidente colombiano Gustavo Petro se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas este viernes, marcando la primera visita de un jefe de Estado a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. La reunión abordará temas de seguridad, energía y cooperación bilateral.

La presidenta interina de Venezuela aguarda con expectativa la llegada del presidente colombiano Gustavo Petro este viernes, en lo que marcaría la primera visita de un jefe de Estado a Caracas desde la destitución de Nicolás Maduro .

La situación política en Venezuela ha experimentado un cambio drástico tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, llevada a cabo el 3 de enero mediante una operación militar. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de manera provisional y actualmente se encuentra gobernando bajo una considerable presión ejercida por Washington. Esta visita representa un hito significativo en las relaciones bilaterales y un posible punto de inflexión en la estabilidad regional.

El anuncio de la visita fue realizado por el propio Petro, quien enfatizó su importancia como el primer encuentro de un jefe de Estado con la Venezuela post-Maduro. En un evento celebrado en España, al margen de un foro de líderes de izquierda la semana pasada, Petro declaró: 'El 24 de abril voy a ir a Caracas'. Para justificar su iniciativa, el mandatario colombiano recurrió a una conocida parábola popular, afirmando: 'Si Mahoma no viene a mí, yo voy'.

Esta analogía ilustra su proactividad en el establecimiento de un diálogo directo con el gobierno interino venezolano, después de que sus invitaciones previas a Rodríguez para visitar Colombia no hubieran tenido éxito. Anteriormente, se había programado una reunión entre ambos líderes a mediados de marzo en la zona fronteriza colombiana, pero fue cancelada repentinamente debido a preocupaciones de seguridad.

Posteriormente, una delegación de alto nivel de Colombia se desplazó a Caracas para abordar temas cruciales relacionados con la seguridad y la energía, buscando establecer canales de comunicación y cooperación. La agenda de la reunión entre Petro y Rodríguez se espera que sea amplia y compleja, abarcando una variedad de temas de interés mutuo.

El jueves previo a la visita, los cancilleres de Venezuela y Colombia mantuvieron un encuentro en Caracas, donde revisaron asuntos relacionados con la frontera, los servicios consulares, la seguridad y la defensa, entre otros. Estas discusiones continuarán este viernes durante la reunión cumbre. Es importante recordar que Petro fue inicialmente un firme aliado de Maduro, condenando enérgicamente su captura y la intervención militar estadounidense en Venezuela.

Sin embargo, su postura se atenuó tras una reunión en Washington con el presidente Donald Trump, en la que se lograron reducir las tensiones entre ambos países. El último viaje del primer presidente de izquierda de Colombia a Venezuela tuvo lugar en abril de 2024.

La relación entre Colombia y Venezuela se ve complicada por una frontera extensa y porosa de 2.200 kilómetros, donde diversos grupos armados compiten por el control de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Además, existen asuntos pendientes importantes, como la negociación de un acuerdo para la exportación de gas venezolano a Colombia y la reactivación de un proyecto de interconexión eléctrica que podría beneficiar a ambos países.

La visita de Petro representa una oportunidad para abordar estos desafíos y fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de ambas naciones. Se espera que la reunión impulse un nuevo capítulo en las relaciones entre Colombia y Venezuela, marcado por el diálogo, la confianza y la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas compartidos. La comunidad internacional observa con atención este encuentro, considerando que podría tener un impacto significativo en la estabilidad y el desarrollo de la región





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