Petro vuelve a criticar al Banco de la República a menos de tres días de las elecciones

El presidente Gustavo Petro ha vuelto a cuestionar al Banco de la República en las últimas horas, asegurando que las decisiones de política monetaria adoptadas por la entidad financiera han encarecido la deuda interna y han tratado de detener la economía antes de las elecciones. Petro ha argumentado que estas políticas de estancamiento inducido por núcleos políticos han impedido un mayor crecimiento de la riqueza, la producción y el trabajo en el país. Sin embargo, el economista Eduardo Garzón ha señalado que el gobierno no ha creado mayor deuda, sino que ha creado una burbuja de dinero que se deshace bajando la tasa de interés. En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha cuestionado la decisión del Consejo de Estado que permite que la Junta Directiva del Banco de la República pueda sesionar sin la presencia del ministro de Hacienda, argumentando que deja 'la mesa sin una pata' y limita la capacidad de acción del Ejecutivo en materia económica.

El presidente Gustavo Petro ha vuelto a criticar al Banco de la República en las últimas horas, a menos de tres días de las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Petro ha asegurado que el crecimiento de la deuda interna no se debe a un aumento del gasto corriente, como sostiene la oposición, sino a las decisiones de política monetaria adoptadas por el Banco. Según el mandatario, estas decisiones han encarecido la deuda interna y han tratado de detener la economía antes de las elecciones.

Petro ha argumentado que estas políticas de estancamiento inducido por núcleos políticos han impedido un mayor crecimiento de la riqueza, la producción y el trabajo en el país. Sin embargo, el economista Eduardo Garzón ha señalado que el gobierno no ha creado mayor deuda, sino que ha creado una burbuja de dinero que se deshace bajando la tasa de interés.

En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha cuestionado la decisión del Consejo de Estado que permite que la Junta Directiva del Banco de la República pueda sesionar sin la presencia del ministro de Hacienda, argumentando que deja 'la mesa sin una pata' y limita la capacidad de acción del Ejecutivo en materia económica. Esta decisión ha abierto un debate sobre la autonomía del banco central, el rol del Gobierno en la política económica y los límites institucionales entre coordinación y subordinación





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