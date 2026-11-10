Petro y Deicy Jiménez: Grabación de videollamada en escándalo de sexo-contratos

Se filtra una videollamada entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez vinculada a investigaciones por sexo-contratos, evidenciando interacciones que la Fiscalía examina.

La Fiscalía General de la Nación ha incorporado a sus investigaciones una grabación de videollamada entre el expresidente Gustavo Petro y la excontratista Deicy Jiménez. Este material audiovisual, filtrado a la prensa el pasado lunes, constituye una pieza clave dentro del escándalo de corrupción conocido como 'sexo-contratos', donde se investigan presuntos nexos entre favores sexuales y la adjudicación de contratos públicos.

Evidencia digital de perfil falso

El video revela que el mandatario colombiano interactuó con Jiménez utilizando una identidad falsa en la plataforma de mensajería Messenger. Bajo el seudónimo de 'Andrés Maldonado Beltrán', Petro estableció una comunicación directa con la joven, solicitando inicialmente que activara la cámara para verse por video, petición que ella accedió a cumplir de inmediato.

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Durante la interacción visual, se registran gestos de coqueteo y miradas intensas entre ambas partes. La conversación textual subsiguiente muestra al usuario 'Andrés Maldonado Beltrán' enviando mensajes sugestivos, preguntando si ella podía realizar ciertas acciones que supuestamente otros hombres le exigían, expresando frustración por no haber sido incluido previamente en esos intercambios.

Negativa inicial y propuesta presencial

Deicy Jiménez respondió inicialmente al mensaje indicando que no realizaria tales actos debido a la vergüenza que le generaba la situación. Ante esta objeción, el perfil falso insistió, sugiriendo que la interacción se llevara a cabo en persona para evitar la timidez. El político continuó enviando mensajes elogiosos, calificándola como 'rozagante' y 'linda', y manifestando que le hacía falta verla físicamente.

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La respuesta de la excontratista ante estos cumplidos fue breve y cortés, limitándose a expresar agradecimiento mediante una frase de reconocimiento hacia la apariencia del interlocutor. Esta dinámica de comunicación es considerada por las autoridades como parte de un patrón de conductas que están siendo analizadas por sus implicaciones legales y éticas en el ejercicio del poder público.

Entrega de pruebas a la Fiscalía

La grabación en cuestión fue entregada formalmente a la Fiscalía General de la Nación por Deicy Jiménez, quien rindió testimonio durante varias horas la semana anterior a la filtración. Su declaración y los materiales digitales proporcionados son fundamentales para que el ente acusador pueda establecer los vínculos entre las relaciones extramaritales de Gustavo Petro y la asignación de contratos en entidades públicas.

Las investigaciones abarcan un periodo extenso que comienza desde la época en que Petro era senador en 2019, extendiéndose hasta su mandato presidencial que se desarrolló entre 2022 y 2026. El objetivo central del proceso judicial es determinar si existió un acuerdo tácito o explícito donde los favores sexuales fueron utilizados como moneda de cambio para influir en decisiones administrativas y contractuales del Estado.