El expresidente Gustavo Petro enfrenta acusaciones de contratos millonarios a mujeres vinculadas a su círculo íntimo, generando rechazo en sectores feministas de su propio bloque político.

El ex presidente Gustavo Petro se enfrenta a un escándalo que señala la adjudicación de contratos millonarios a mujeres con vínculos personales con su círculo íntimo. El caso ha generado una ola de crítica dentro del Pacto Histórico, en particular entre sectores feministas que denuncian la aparente desigualdad de oportunidades y la falta de pruebas judiciales.

Transparencia y acusaciones en el núcleo del Pacto Histórico

La fuente citada por el diario sostiene que la mayor preocupación del bloque político es la reacción de mujeres izquierdistas que se sienten incómodas al escuchar sobre los supuestos contratos. A diferencia de la derecha, la crítica interna se centra en la falta de profesionalismo y compresión con las ideas del Pacto. Estas voces exigen transparencia y una revisión de los procedimientos que llevaron a la adjudicación de los contratos.

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Respuesta evasiva del ex mandatario y las presiones internas

Gustavo Petro ha intentado despejar la controversia enfocándose en la hoja de ruta de los comicios territoriales de 2024. Sin embargo, sus compañeros de gabinete llaman al exadministrador soberbio a aceptar sanciones públicas, proponiendo una reducción de presencia en redes y un periodo de "sombra" para su recuperación. La estrategia se percibe como un intento de evitar que la convicción interna se vea debilitada.

Impacto en la agenda política y la reconstrucción tras el terremoto

El debate sobre la crisis de contratos se intersecciona con la discusión sobre la reconstrucción de los municipios golpeados por el terremoto del 10 de agosto de 2023. Gobernadores y alcaldes han pedido la inclusión de un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que facilitaría la obtención de fondos millonarios para las reparaciones. El proyecto de ley de ajuste fiscal, que puede recortar el presupuesto del gobierno para medias clases, se enfrenta a un frente de negocios y con los como se describe en la Comisión Tercera.

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Más allá de los contratos: la eliminación de la figura de la primera dama

Una exmagistrada de la alta corte judicial, miembro de una facultad de Derecho en Bogotá, aboga por eliminar la figura política de la primera dama de la nación. La exesposa de Petro y la actual primera dama, Abelardo de la Espriella, están afectadas por acusaciones de manejo indebido de fondos de ayuda a damnificados. La propuesta política insiste en desvincular la función protocolaria de recursos públicos para evitar futuros escándalos.

Perspectivas futuras para el Pacto Histórico y la política colombiana

A medida que se avanza hacia las elecciones 2024, el Pacto Histórico se enfrenta a la tarea de restaurar la confianza del electorado, al mismo tiempo de emitir claridad sobre las redes de contratación. La audiencia de los procesos electorales se aferra a la transparencia y a la protección de sus valores críticos, que define la política como una responsabilidad colectiva.