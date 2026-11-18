Analizamos el choque entre Gustavo Petro y el Gobierno de Abelardo De la Espriella por las protestas del 19 de noviembre, el IVA y las denuncias.

El expresidente Gustavo Petro convocará a sus seguidores a manifestarse el próximo 19 de noviembre, marcando un punto de inflexión en la relación entre su formación política y el actual gobierno de Colombia. Este evento representa la segunda oleada de protestas que enfrenta el presidente Abelardo De la Espriella, quien debe gestionar la respuesta ante una movilización impulsada principalmente por la Ley de Rescate Fiscal.

La medida gubernamental incluye la implementación de nuevos tributos que han generado un intenso debate público y político. No obstante, el mandatario anunciaba el fin de semana anterior su decisión de retirar la propuesta de aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar, un cambio estratégico que busca mitigar el impacto en los sectores más vulnerables de la población.

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Críticas cruzadas entre Petro y el Gobierno

Abelardo De la Espriella no utilizó las declaraciones recientes para suavizar su postura, sino que criticó abiertamente la convocatoria de Petro, señalando que la situación actual es responsabilidad directa del expresidente. El jefe de Estado afirmó que su antecesor dejó quebrado al Estado colombiano debido a la corrupción, la improvisación administrativa, la ineptitud y la inoperancia que caracterizaron su mandato.

El presidente De la Espriella argumentó que ahora los líderes de la oposición pretenden manifestarse por problemas que ellos mismos generaron durante su administración. Utilizó la plataforma para destacar los esfuerzos de su actual gabinete por resolver las crisis heredadas, afirmando que Colombia no es ingenua y que la ciudadanía reconoce que los causantes de la actual tragedia económica fueron los anteriores gobernantes.

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El debate económico y la crisis fiscal

Gustavo Petro justificó la convocatoria a las calles explicando que los precios de los alimentos están aumentando drásticamente debido a la sequía y la falta de subsidios adecuados. En un video publicado en sus redes sociales junto a congresistas del Pacto Histórico, el líder de la oposición señaló que, aunque el gobierno pretendía imponer el IVA, la inflación ya está reduciendo los salarios reales y llevando al país hacia un colapso económico.

La Presidencia de la República responde a estas acusaciones argumentando que la situación económica se debe a la forma en que recibió el país la administración de Petro. Luis Felipe Henao, recién nombrado gerente del Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, reiteró que dejaron el país en una crisis fiscal enorme, afectando las arcas públicas debido al derroche durante el anterior periodo.

Escándalo de sexocontratos y dilema del Pacto Histórico

La figura de Gustavo Petro se ve empañada por la polémica de los "sexocontratos", un escándalo que implica casos como el de Deicy Jiménez, quien afirma haber mantenido una relación con el expresidente desde 2019. Jiménez sostiene que recibió contratos con entidades estatales, como el Senado de la República y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en momentos en que Petro ejercía cargos de poder y oposición.

Petro ha rechazado cualquier opinión sobre su vida privada y asegura que no se reunió con la denunciante cuando fue jefe de Estado entre 2022 y 2026. Sin embargo, los registros de contratación de Jiménez muestran que varios acuerdos con entidades estatales fueron suscritos durante su mandato presidencial, lo que contradice sus declaraciones.

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Este contexto ha colocado al Pacto Histórico en una encrucijada difícil, debatiéndose entre distanciarse de su líder para acogerse a las banderas de luchas de género que históricamente han defendido, o rodearlo para protegerlo de las acusaciones. Hasta la fecha, el expresidente sigue manteniendo el liderazgo de la colectividad, mientras la sociedad colombiana espera ver cómo evolucionan estas tensiones políticas y sociales en las próximas semanas.