Petrobras enfrenta retos en el proyecto Sirius: licencias y transporte de gas natural

Petrobras Colombia destaca los obstáculos ambientales y de infraestructura del proyecto Sirius. La compañía requiere reglas claras y ampliación de redes para garantizar el suministro de gas natural en el país.

El desarrollo del proyecto Sirius, reconocido como el mayor descubrimiento de gas natural en la historia de Colombia, continúa enfrentando significativos desafíos ambientales y sociales que ponen en jaque su cronograma de ejecución. Este ambicioso emprendimiento, resultado de una alianza estratégica entre las empresas Petrobras y Ecopetrol, requiere superar una serie de etapas críticas para materializar su potencial energético.

Su avance operativo depende directamente de la finalización exitosa de las consultas previas con las comunidades afectadas, la obtención de las licencias ambientales correspondientes y la garantía de una infraestructura robusta capaz de transportar los nuevos volúmenes de gas hacia los centros de consumo. La complejidad de este escenario ha sido señalada recientemente por las autoridades directivas de la compañía petrolera.

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Desafíos de licencia y consulta previa en el proyecto Sirius

Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, expuso durante la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que el frente ambiental y social representa actualmente el principal reto estructural del proyecto Sirius. El directivo hizo un llamado explícito al Gobierno Nacional para que establezca reglas claras y tome decisiones oportunas que permitan avanzar en el desarrollo de la iniciativa y eviten la aparición de obstáculos administrativos o legales durante el proceso.

Según los datos proporcionados por Moritz, la consolidación del proyecto Sirius descansa sobre tres pilares estratégicos fundamentales: el desarrollo técnico, la estructuración comercial y el proceso de licenciamiento ambiental, este último identificado como el más complejo de superar. La compañía ha logrado acuerdos protocolizados con más de 100 de las 120 comunidades con las que debe negociar la construcción del gasoducto principal.

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No obstante, la situación se complica con la necesidad de atender un segundo proceso derivado de un fallo de tutela judicial, el cual ordena evaluar la posible afectación directa del proyecto sobre otras 237 comunidades adicionales. Estos asentamientos se encuentran ubicados en zonas como La Guajira y Magdalena, cuya situación no habría sido verificada previamente por la empresa en etapas anteriores del estudio.

Necesidad de infraestructura de transporte de gas

La advertencia de Alcindo Moritz también se centra en la urgente necesidad de preparar la infraestructura de transporte para atender la mayor disponibilidad de gas que el país podría experimentar en el mediano plazo. El directivo señaló que, con la entrada en operación de dos trenes de regasificación, habrá una disponibilidad importante de gas importado en el mercado nacional.

Sin embargo, advirtió que esta capacidad de importación no garantiza por sí sola que exista suficiente capacidad logística para llevar el combustible hasta los puntos de consumo final. Por esta razón, insistió en que es necesario ampliar la infraestructura de transporte de manera inmediata para garantizar la movilización eficiente tanto del gas producido en Colombia como del que llegue desde el exterior.

La preocupación expresada pone sobre la mesa otro de los desafíos críticos para la seguridad energética del país: garantizar que el aumento de la oferta de gas esté acompañado de redes e infraestructura suficientes para llevarlo a los hogares, industrias y demás consumidores. Moritz afirmó que no podemos llegar al momento de plena operación y encontrarnos con que toda la capacidad que necesitamos para importar no está instalada.

Largo plazo y continuidad exploratoria en Colombia

En materia de largo plazo, el presidente de Petrobras Colombia también insistió en la necesidad de recuperar las condiciones necesarias para desarrollar actividades exploratorias de manera continua y predecible. Moritz recordó que la industria petrolera lleva 72 años trabajando en Colombia y que, durante ese periodo, se han invertido miles de millones de dólares en la exploración y extracción de hidrocarburos.

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No obstante, reconoció que el país ha enfrentado dificultades persistentes en materia de exploración geológica y perforación de pozos. A su juicio, para seguir acumulando conocimiento geológico y asegurando futuros descubrimientos se necesita continuidad y condiciones que permitan desarrollar proyectos con horizontes de largo plazo estables.

La compañía ha estado en este proceso de licenciamiento por dos años y el directivo expresó su descontento con la posible incorporación tardía de nuevas comunidades al proceso. Moritz manifestó que no le parece justo que al final, justo cuando la compañía esté próxima a presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previsto para enero de 2027, se agreguen más comunidades que retrasen la viabilidad del proyecto.

Para evitar esta situación, Moritz solicitó tener seguridad, decisión y acción de los agentes gubernamentales para que no lleguen al momento de radicar el EIA con 20 o 30 comunidades añadidas al proceso. Considera que, de ocurrir esto, no hay manera de avanzar en la ejecución del gasoducto ni en el aprovechamiento de los recursos del descubrimiento histórico.

La licencia ambiental es descrita como un proceso muy complejo y largo, pero Alcindo Moritz afirmó que están logrando avances significativos en la gestión. Reconoció que la consulta previa suele ser vista por algunos actores como un obstáculo, pero defendió su importancia como un trámite necesario que requiere trabajo coordinado y permanente con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y otras entidades estatales.