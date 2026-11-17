Philippe Diallo busca derrocar a Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA en 2027, respaldado por la UEFA y enfocado en la transparencia institucional.

Philippe Diallo, actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol y figura clave respaldada por la UEFA, ha confirmado oficialmente su candidatura a la presidencia de la FIFA para enfrentar al mandatario vigente, Gianni Infantino. Este anuncio marca un punto de inflexión en la carrera por el control del organismo rector del fútbol mundial, estableciendo un escenario de disputa directa antes de las elecciones programadas para marzo de 2027.

Origen del respaldo unánime de la UEFA

La trayectoria de Diallo hacia la máxima competencia futbolística se consolidó tras recibir el respaldo unánime del Comité Ejecutivo de la UEFA el lunes 16 de noviembre. Esta decisión institucional de la confederación europea actuó como catalizador inmediato, permitiendo que el dirigente francés de 63 años aceptara el desafío públicamente un día después, el 17 de noviembre. Diallo declaró que sus colegas europeos le solicitaron llevar su voz al ámbito global, enfatizando su intención de ofrecer una alternativa de administración y recuperar la confianza en las instituciones que gobiernan el deporte.

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Trayectoria profesional y formación académica

La experiencia de Philippe Diallo en la gestión deportiva y financiera es extensa, con más de tres décadas en el sector. Nacido en Saint-Nazaire, Francia, Diallo posee una sólida formación académica en Derecho y Ciencias Po París, donde se especializó en economía y finanzas. Su inicio en el fútbol profesional fue a principios de los años noventa, donde dirigió la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol (UCPF) entre 1992 y 2021, representando los intereses de los equipos profesionales de su país.

Su ascenso a la cúspide de la dirigencia francesa fue escalonado y metódico. En 2021, Diallo ingresó a la Federación Francesa de Fútbol como tesorero general y posteriormente asumió la vicepresidencia delegada. El 11 de enero de 2023, fue nombrado presidente interino tras la partida de Noël Le Graët, cargo que consolidó al ser elegido oficialmente en junio de ese mismo año. Posteriormente, logró la reelección en diciembre de 2024 para el periodo que abarca 2024-2028, mientras integra el Comité Ejecutivo de la UEFA desde abril de 2023.

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Disidencias sobre la gestión económica de la FIFA

La ruptura definitiva entre Diallo y el presidente Gianni Infantino se hizo visible durante 2026, principalmente por diferencias ideológicas sobre la administración y el futuro financiero de la organización. Aunque la Federación Francesa de Fútbol expresó inicialmente su apoyo a la continuidad de Infantino en junio, el panorama cambió drásticamente tras revelar la iniciativa de crear una compañía comercial que integraría los derechos de la Copa Mundial y permitiría la entrada de inversionistas privados.

Diallo cuestionó firmemente que un proyecto de tal magnitud se planteara sin consultar previamente a las federaciones afiliadas, argumentando una falta de transparencia institucional. Además, expresó reparos significativos sobre otras decisiones tomadas durante la Copa Mundial de 2026, incluyendo el manejo del controvertido caso del futbolista estadounidense Folarin Balogun, cuya expulsión generó debate. Como consecuencia de estas divergencias, el 10 de septiembre la Federación Francesa anunció oficialmente la retirada de su respaldo a Infantino.

Desafíos estructurales para las elecciones de Rabat

La contienda electoral está fijada para el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso de la FIFA que se celebrará en Rabat, Marruecos. El sistema de votación opera bajo la lógica de una nación, un voto, lo que significa que las 211 federaciones afiliadas poseen derecho a un sufragio cada una. Este marco estructural plantea un obstáculo significativo para Diallo; a pesar de contar con el respaldo unánime de la UEFA, deberá lograr alianzas estratégicas en otras confederaciones para ganar.

Por otro lado, Gianni Infantino, quien ejerce la presidencia desde 2016, llega a esta disputa con bases de apoyo sólidas y consolidadas en Asia, África y Sudamérica. Para competir efectivamente, Philippe Diallo deberá expandir su influencia más allá de las fronteras europeas y transformar su crítica a la administración actual en una propuesta concreta de cambio. A la carrera también se han sumado otras figuras, como el dirigente japonés Kozo Tashima y el exfutbolista suizo Ramon Vega, completando el campo de batalla institucional para el futuro del fútbol mundial.