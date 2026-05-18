PIB en el primer trimestre de 2026: La economía colombiana crece 2,2% y CEA cuestiona resultados

La directora general del Dane ha presentado el informe del PIB en el primer trimestre del año 2026, en el que se indica que la economía colombiana crecía 2,2%, impulsado por la administración pública y diversas actividades.

La economía colombiana registró un crecimiento del 2,2% durante el primer trimestre de 2026, impulsado por la administración pública y diversos sectores como el comercio, la industria, y el sector financiero.

Sin embargo, algunos gremios cuestionaron la evolución y señalaron una reducción en la actividad constructiva. Según el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera Castaño, Colombia crece, pero cada vez construye menos, y la construcción mostró una variación negativa en -5,4% y edificaciones en -8,2%.

La respuesta de la ANDI y AmCham Colombia a los resultados del PIB del primer trimestre se centró en la cuestionamiento del crecimiento y la incertidumbre en torno a las condiciones para el desarrollo y las inversiones futuras





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Económica PIB Crecimiento G Kinebra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 15 de mayo de 2026El sorteo Paisita Noche se realiza diariamente después de las 6:00 p. m. Revise aquí el resultado y el número ganador de hoy, viernes 15 de mayo de 2026.

Read more »

Lotería de Bogotá, resultados del jueves 14 de mayo de 2026Conozca los resultados detallados del plan de premios de 34.000 millones de la Lotería de Bogotá de este jueves, 14 de mayo de 2026.

Read more »

Loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto: resultados del 14 de mayo de 2026Los sorteos de las loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto, realizados el jueves 14 de mayo de 2026, dejaron millonarios premios en varias regiones del país.

Read more »

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 14 de mayo de 2026El sorteo 182 de ColorLoto no dejó ganador del premio mayor y elevó el acumulado a $1.760 millones.

Read more »