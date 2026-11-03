Pico y placa Bucaramanga 3 noviembre: restricciones y horario

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anuncia el retorno del pico y placa el martes 3 de noviembre con restricciones específicas por dígito final de placa.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha emitido un recordatorio oficial confirmando que la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa para automóviles particulares regirá nuevamente a partir de este martes, 3 de noviembre. Esta disposición busca mitigar la congestión vehicular en las principales arterias de la ciudad capital del departamento de Santander durante la primera quincena del mes.

Calendario de restricciones por dígito

Para garantizar una correcta planificación de los desplazamientos por parte de la ciudadanía, la entidad de tránsito detalló el cronograma exacto que regirá la rotación de dígitos durante la primera semana de noviembre. Es fundamental que los conductores verifiquen el último número de su placa para evitar infringir la normativa vigente.

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El calendario establece que el lunes 2 de noviembre no rige la medida, permitiendo la circulación libre de todos los vehículos. Sin embargo, el martes 3 de noviembre, las restricciones se aplican exclusivamente a las unidades cuyas placas terminen en los dígitos 7 y 8.

Continuando con la rotación, el miércoles 4 de noviembre se restringirá el ingreso de vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Posteriormente, el jueves 5 de noviembre, la restricción alcanzará a los autos con los últimos dígitos 1 y 2, y finalmente, el viernes 6 de noviembre se limitará a las placas terminadas en 3 y 4.

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Horario especial para el fin de semana

Existe una particularidad importante respecto a la restricción durante el fin de semana. Para el sábado 7 de noviembre, el pico y placa también estará vigente, aunque con un horario y alcance ligeramente diferentes a los días laborables. En este caso, la restricción se aplicará nuevamente a los vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

El horario de ejecución para esta jornada del sábado es de 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Esta ventana de tiempo reducida en comparación con los días de semana es un detalle crucial que los conductores deben tener en cuenta para programar sus viajes, compras o citas médicas.

Sanciones y recomendaciones oficiales

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha exhortado a todos los conductores a verificar diligentemente qué día le corresponde la restricción basándose en el último dígito de su matrícula. La institución recomienda planificar los desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos, sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

El incumplimiento de esta medida de restricción vehicular conlleva consecuencias legales y económicas significativas para el propietario del vehículo. Quienes transgredan la normativa se exponen a recibir una multa equivalente a quince salarios mínimos diarios legales vigentes, conocida en la administración pública colombiana como SMDLV.

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Además de la sanción monetaria, la infraestructura de tránsito de la ciudad cuenta con la capacidad para proceder a la inmovilización del vehículo que circule sin autorización durante las horas prohibidas. Esta medida de fuerza mayor se aplica para asegurar el cumplimiento estricto de las normas de movilidad y garantizar la fluidez del transporte público y privado en la ciudad.

Los ciudadanos pueden consultar las guías trimestrales actualizadas para mantenerse informados sobre posibles cambios en la política de restricción. La información oficial siempre se encuentra disponible a través de los canales directos de la entidad encargada de regular la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga.