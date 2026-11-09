Pico y placa Cartagena 10 noviembre 2026: Restricciones y dígitos

Conozca los dígitos restringidos del pico y placa en Cartagena este 10 de noviembre de 2026. Horarios para particulares, motos y taxis con las excepciones vigentes.

La Unidad de Tránsito de Cartagena implementa restricciones vehiculares este lunes 10 de noviembre de 2026 para mitigar la congestión en las arterias viales principales de la ciudad. La medida busca optimizar el flujo del transporte y reducir los tiempos de desplazamiento en las zonas de mayor densidad urbana. Los conductores deben verificar los últimos dígitos de sus placas antes de salir a las calles, ya que las prohibiciones varían según el tipo de vehículo y el horario del día.

Dígitos restringidos para particulares y horarios

Los vehículos particulares afectados por la normativa de circulación en Cartagena para esta fecha deben tener como últimos números de su matricula los dígitos 3 y 4. Esta restricción aplica estrictamente durante los horarios pico de la mañana y la tarde. Los automotores con estas terminaciones no podrán circular de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., ni nuevamente de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

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Es fundamental que los propietarios de estas unidades revisen sus documentos antes de iniciar cualquier trayecto. La aplicación de la norma es supervisada por las autoridades locales para garantizar la fluidez del tránsito. El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y retiradas del vehículo dependiendo de la gravedad de la infracción cometida en las vías urbanas.

Normativa vigente para motocicletas y taxis

Las motocicletas también están sujetas a prohibiciones de circulación este 10 de noviembre de 2026. Los dígitos restringidos para este tipo de vehículo son el 3 y el 4, coincidiendo parcialmente con la norma para los carros. Sin embargo, el horario de aplicación es significativamente más extenso que el de los particulares, abarcando un periodo de larga duración durante el día.

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La restricción para las motos vigila desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Esta ventana horaria deja una brecha de descanso nocturno más amplia para los conductores de dos ruedas. La única excepción a esta regla general son las motocicletas que cuenten con un permiso especial vigente otorgado por la administración distrital. Los taxis, por su parte, enfrentan una carga diferente con los dígitos 7 y 8.

Los vehículos de taxi con terminales 7 y 8 están prohibidos de circular durante un lapso de 24 horas consecutivas. El horario inicia a las 6:00 a.m. de este lunes 10 de noviembre de 2026 y se extiende hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, martes 11 de noviembre. Esta medida busca equilibrar la oferta del servicio público de transporte con la capacidad de la red vial en horas de alta demanda.

Excepciones y vehículos con acceso autorizado

La normativa establece una amplia gama de exenciones para ciertos servicios esenciales y entidades oficiales. Los vehículos que posean un Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente están autorizados a circular libremente. Asimismo, los automotores eléctricos de cero emisiones contaminantes, debidamente registrados en la licencia de tránsito, tienen permiso total de circulación.

Las caravanas presidenciales y los vehículos del cuerpo diplomático y consular no están sujetos a estas limitaciones. Los miembros de las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el INPEC, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial tienen acceso garantizado. Los vehículos asignados al gobernador de Bolívar y al alcalde de Cartagena también gozan de exención.

Las autoridades judiciales, incluyendo jueces y magistrados con jurisdicción en la ciudad, pueden transitar sin restricciones. Los funcionarios de las Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital están exentos. Además, los vehículos de los senadores, representantes de la Cámara, concejales distritales y diputados departamentales tienen permiso para circular durante todo el período de restricción.

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Servicios públicos y movilidad para personas con discapacidad

El mantenimiento de los servicios públicos básicos es prioritario en la regulación de tráfico. Los vehículos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para mantenimiento, instalación y reparación de redes están exentos. Esto incluye el mantenimiento de redes de energía, telefonía, acueducto, alcantarillado, gas y semaforización. Los recolectores de basura y las grúas para control de tráfico también circulan libremente.

La movilidad de personas con discapacidad permanente está protegida por la norma. Los vehículos que transporten a personas con limitaciones motoras, sensoriales o mentales no pueden ser multados. Esto aplica tanto para vehículos particulares como para servicios de transporte especial. Los inspectores urbanos de Policía y comisarios de familia de Cartagena tienen acceso autorizado para cumplir sus funciones diarias.

Los servicios de emergencia médica y logística humanitaria están totalmente liberados de las restricciones. Los vehículos fúnebres, los que realizan trasplantes de órganos y tejidos, y los que transportan pacientes para diagnósticos o tratamientos domiciliares pueden circular sin horarios. Los medios de comunicación acreditados y los vehículos turísticos de propiedad privada también tienen exención, asegurando la operatividad del sector económico y la información pública.

Los vehículos escolares de colegios e instituciones educativas en el Distrito son otros actores exentos. Esta medida garantiza que la educación no se vea interrumpida por las políticas de movilidad. El cumplimiento de estas reglas es responsabilidad directa de cada conductor para mantener el orden y la seguridad en la ciudad de Cartagena este lunes 10 de noviembre de 2026.