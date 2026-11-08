Pico y Placa Cartagena 9 de noviembre: dígitos y horarios vigentes

Conozca los dígitos de placa afectados por el pico y placa en Cartagena el 9 de noviembre de 2026, horarios de restricción y excepciones oficiales para vehículos particulares.

Las autoridades de tránsito en Cartagena implementarán las restricciones de circulación del pico y placa el domingo 9 de noviembre de 2026. Esta medida administrativa busca optimizar la fluidez vehicular y reducir la congestión en las arterias viales principales de la ciudad. Los conductores de vehículos particulares, motocicletas y taxis deben verificar los últimos dígitos de sus matrículas para evitar multas.

Dígitos restringidos para vehículos particulares

El 9 de noviembre de 2026, las placas de vehículos particulares que terminen en los dígitos 1 y 2 no podrán circular durante los horarios establecidos. La restricción operativa se divide en dos bloques de tiempo clave para los conductores: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Este horario afecta directamente a los usuarios que deban desplazarse por las vías principales en horas pico de la mañana y la noche.

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Es fundamental recordar que la restricción aplica únicamente a las horas especificadas fuera de estos intervalos. Los vehículos con los últimos dígitos 1 y 2 pueden circular libremente antes de las 7:00 a.m., entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., y después de las 8:00 p.m. Esta distribución horaria permite a los propietarios planificar sus desplazamientos nocturnos y matutinos sin interrupciones por esta normativa específica de control vehicular.

Regulación específica para motocicletas

Las motocicletas también están sujetas a prohibiciones de circulación el 9 de noviembre de 2026 en Cartagena. Al igual que los automóviles particulares, las motos con los últimos dígitos 1 y 2 en su placa enfrentan restricciones. Sin embargo, el margen temporal para este tipo de vehículo es considerablemente más amplio, abarcando desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. del mismo día.

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La única excepción oficial a esta amplia ventana de restricción para las motocicletas es contar con un permiso vigente. Si la motocicleta posee un permiso especial de acceso a zona de restricción vehicular, el conductor puede transitar durante el horario prohibido. Sin este documento oficial, la movilidad está completamente vedada durante los diecisette horas que duran la prohibición para estos vehículos de dos ruedas.

Restricciones para el sector transporte público

El servicio de taxis en Cartagena tiene un régimen de circulación distinto para la fecha mencionada. Los vehículos de taxi con los últimos dígitos 5 y 6 de su matrícula no podrán circular el 9 de noviembre de 2026. La restricción para este grupo operativo es continua, aplicando desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Esta prohibición de veinticuatro horas cubre todo el período nocturno y la mayoría del día. Los conductores de taxi con dígitos 5 y 6 deben buscar alternativas de circulación o descansar durante este intervalo completo. La duración extendida busca desincentivar el uso de estas unidades en horas específicas, aunque la aplicación estricta cubre un día calendario completo para los afectados por este par de dígitos.

Excepciones y vehículos con exención oficial

Existen múltiples categorías de vehículos exentos de estas restricciones el 9 de noviembre de 2026. En primer lugar, cualquier automóvil impulsado exclusivamente por motores eléctricos o que tenga cero emisiones contaminantes está exento, siempre que esta característica conste explícitamente en la licencia de tránsito. Asimismo, las caravanas presidenciales y los vehículos del servicio diplomático o consular circulan sin límite.

Los organismos de seguridad del Estado también tienen acceso libre. Esto incluye a las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el INPEC, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y la Policía Judicial. Los vehículos oficiales del gobernador de Bolívar y del alcalde de Cartagena también están protegidos de la restricción. Además, los vehículos asignados a senadores, representantes de la Cámara y autoridades judiciales con jurisdicción en la ciudad no enfrentan impedimentos.

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Las exenciones también cubren a miembros de la administración local y entidades de control. Concejos distritales, diputaciones del departamento de Bolívar y miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL) están exentos. Lo mismo aplica para la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital. Los inspectores urbanos de Policía y comisarios de familia de Cartagena también pueden circular libremente con sus unidades oficiales.

Emergencias, salud y servicios esenciales

La movilidad de vehículos de emergencia debidamente identificados e iluminados está garantizada para atender desastres o calamidades. Los vehículos que presten atención médica personalizada o domiciliaria, así como aquellos para toma de muestras de laboratorio, están exentos. Los vehículos destinados al rescate de órganos y tejidos para trasplantes también tienen permiso de circulación.

Las personas con discapacidad y sus acompañantes gozan de exención total. Los automotores que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad permanente motora, sensorial o mental no pueden ser multados por pico y placa. Las empresas de servicios públicos domiciliarios para mantenimiento, instalación y reparación de redes también están incluidas en la lista de excepciones válidas.

Operativos de servicios y mantenimiento urbano

Los vehículos dotados tecnológicamente para el mantenimiento de redes esenciales como energía, telefonía, acueducto, alcantarillado, gas y semaforización están exentos. Los vehículos recolectores de basura y aquellos destinados al control de tráfico y grúas también pueden circular sin restricción el 9 de noviembre de 2026. Esta categoría asegura que los servicios básicos de la ciudad no se vean interrumpidos por la normativa de tráfico.

Los vehículos acreditados para el transporte de residuos hospitalarios y los utilizados por organismos ambientales como EPA y Cardique para control de emisiones están exentos. Los vehículos blindados inscritos en el registro distrital y autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, junto con vehículos escoltas y de vigilancia privada, también circulan libremente. Los vehículos de medios de comunicación y los particulares de propiedad de empresas turísticas o escuelas también mantienen su movilidad habitual.