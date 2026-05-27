Pico y placa en Bogotá: horarios, sanciones y herramientas digitales para conductores

Detalles de la medida de pico y placa vigente el 26 de mayo de 2026, incluyendo horarios para vehículos particulares y taxis, multas, y recursos tecnológicos para planificar viajes y evitar infracciones.

El martes 26 de mayo de 2026 entró en vigor la medida de pico y placa en la capital colombiana, una normativa que regula la circulación de vehículos particulares y de servicio de taxis con el objetivo de descongestionar las principales vías durante los horarios de mayor demanda.

Según el calendario oficial, los automóviles de uso particular sólo pueden transitar entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., mientras que los taxis disponen de un margen ligeramente más amplio, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. La medida se aplica de forma rotativa, asignando a cada placa un día y una franja horaria determinados, de modo que se reduzca la cantidad de unidades en la calle y se mejore la fluidez del tráfico. Esta política se enmarca dentro del plan de movilidad sostenible de la ciudad, que también incluye incentivos para el uso del transporte público, la expansión de ciclovías y la promoción de vehículos eléctricos.

Para los conductores, el cumplimiento de la normativa implica planificar sus desplazamientos con antelación, revisando los horarios y los números de placa que les corresponden. El incumplimiento conlleva sanciones económicas que pueden oscilar entre 150.000 y 300.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo en casos graves.

La Secretaría de Movilidad ha reforzado la vigilancia mediante cámaras de monitoreo y operativos de patrullaje, y ha habilitado una plataforma digital donde los usuarios pueden consultar su día y hora de restricción, así como registrar incidentes o presentar recursos contra multas. Asimismo, se ha puesto a disposición una aplicación móvil que envía alertas en tiempo real sobre cambios de horario, incidencias en la vía y recomendaciones de rutas alternativas.

En paralelo con el anuncio del pico y placa, la ciudad ofrece actividades culturales gratuitas, como la visita guiada al Museo del Oro programada para el jueves 28 de mayo, y se mantiene alerta ante desafíos de seguridad, incluidos operativos contra el tráfico de drogas y la investigación de crímenes violentos que han conmocionado a la población. Las autoridades locales reiteran la importancia de la colaboración ciudadana, invitando a los usuarios a reportar conductas de riesgo, como el manejo temerario de motociclistas, y a apoyar las campañas de prevención que buscan reducir tanto los accidentes de tránsito como la proliferación de narcoencomiendas.

La combinación de medidas de regulación del tráfico, incentivos a la movilidad sostenible y acciones de seguridad integral apunta a crear un entorno urbano más seguro, ordenado y respetuoso del medio ambiente





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pico Y Placa Bogotá Movilidad Urbana Sanciones De Tránsito Aplicación Móvil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pico y placa en Cartagena 26 de mayo 2026: restricciones, exenciones y sancionesDetalle completo del pico y placa para el 26 de mayo de 2026 en Cartagena, con horarios, dígitos de placa afectados, lista de vehículos exentos y consecuencias de no cumplir la norma.

Read more »

Así funcionará el pico y placa en Cali del 25 al 29 de mayo de 2026Conozca cómo funcionará el pico y placa en Cali entre el 25 y el 29 de mayo de 2026.

Read more »

Pico y placa en Cartagena: horarios, dígitos restringidos y exenciones del 27 de mayo de 2026Detalle completo del programa pico y placa en Cartagena para el 27 de mayo de 2026, incluyendo horarios, series de placas afectadas, lista de exenciones y consecuencias por incumplimiento.

Read more »

Elecciones 2026 en Colombia: Ultiman detalles para la primera vuelta con normalidad en logística electoralSe acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Se informa sobre el inicio de la tercera jornada de votación en el exterior, la distribución segura del material electoral en municipios como Chinú, la capacitación a observadores de la OEA y la suspensión temporal de servicios de registro civil.

Read more »