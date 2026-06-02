Pico y placa en Bogotá y el legado del mayor general Javier Alberto Ayala Amaya

Detalles de la medida de pico y placa vigente el 2 de junio, el fallecimiento del rector de la Universidad Militar Nueva Granada y los recientes lineamientos ambientales que condicionan el desarrollo urbano y el transporte en la Sabana de Bogotá.

El pasado martes 2 de junio de 2026 la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá volvió a activar la medida de pico y placa , una política restrictiva que busca aliviar la congestión vehicular en la capital y reducir las emisiones contaminantes.

Según el horario oficial, los automóviles particulares con placas terminadas en determinados dígitos solo pueden transitar entre las seis de la mañana y las nueve de la noche, mientras que los taxis deben respetar un tramo ligeramente más amplio, desde las cinco y media hasta las nueve de la noche. La medida se aplica de forma rotativa, de modo que cada día corresponde a un grupo diferente de vehículos, garantizando así una distribución equitativa de la carga de tráfico.

La autoridad de tránsito ha reiterado la importancia de respetar los horarios, advirtiendo que las infracciones serán sancionadas con multas que pueden ascender a varios cientos de miles de pesos, sin mencionar la acumulación de puntos en la licencia de conducir. Paralelamente, la comunidad académica y militar de Colombia lamentó la pérdida del mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, quien falleció el 1 de junio a causa de una enfermedad crónica.

Ayala Amaya, veterano de más de tres décadas de servicio en las Fuerzas Armadas, había sido nombrado rector en 2022 y se había destacado por promover una modernización del currículo académico, la integración de tecnologías de simulación en la formación de oficiales y la ampliación de convenios internacionales. Su gestión también estuvo marcada por la defensa de los derechos de los estudiantes y el impulso de proyectos de investigación orientados a la seguridad nacional y la defensa cibernética.

Tras su fallecimiento, autoridades del Ministerio de Defensa, la propia universidad y varias instituciones educativas rindieron homenaje, resaltando su incansable labor por la excelencia educativa y el fortalecimiento del carácter cívico en los futuros líderes del país. En este contexto, las nuevas directrices ambientales dictadas por el Gobierno para la Sabana de Bogotá adquieren particular relevancia.

El decreto, publicado a principios de mes, establece restricciones urbanísticas que limitan la expansión de nuevas construcciones en áreas vulnerables a la erosión y la pérdida de biodiversidad. Además, se introducen normas más estrictas para el transporte de carga pesada, exigiendo el uso de vehículos con certificación de bajas emisiones y la implementación de rutas alternativas que reduzcan la presión sobre los corredores tradicionales.

Estas políticas buscan armonizar el desarrollo urbano con la protección del medio ambiente, un objetivo que aún requiere la colaboración activa de los ciudadanos, las empresas y las autoridades locales. La combinación de pico y placa, la conmemoración del legado de Ayala Amaya y las nuevas regulaciones medioambientales ilustran los múltiples desafíos que enfrenta Bogotá: gestionar el crecimiento poblacional, garantizar la seguridad y fomentar una movilidad sostenible que beneficie a todos los habitantes de la ciudad





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pico Y Placa Bogotá Movilidad Urbana Javier Alberto Ayala Amaya Normas Ambientales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Murió el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, Javier Alberto Ayala Amaya: institución se pronuncióLa institución superior confirmó la lamentable noticia.

Read more »

Falleció el general (r) Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar en BogotáLa Universidad Militar de Bogotá informó el fallecimiento de su rector, el general en retiro, Javier Alberto Ayala, tras sufrir complicaciones de salud.

Read more »

Murió el general (r) Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar Nueva GranadaLa comunidad educativa lo recuerda como un líder excepcional.

Read more »

Fallece el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, mayor general retirado Javier Alberto Ayala AmayaLa Universidad Militar Nueva Granada confirmó el fallecimiento de su rector, el mayor general retirado Javier Alberto Ayala Amaya, ocurrido el 1 de junio. El oficial, de amplia trayectoria militar y académica, será velado el 2 y 3 de junio en Bogotá.

Read more »