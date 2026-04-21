Pico y placa en Cali para el martes 21 de abril de 2026: horarios y restricciones

Conozca los detalles sobre la restricción vehicular en Santiago de Cali para el martes 21 de abril de 2026, incluyendo placas, horarios y las excepciones vigentes para circular.

La administración municipal de Santiago de Cali ha reafirmado la continuidad de la medida de pico y placa para este martes 21 de abril de 2026, una estrategia esencial diseñada para mitigar los problemas de tráfico que afectan la movilidad cotidiana en la capital del Valle del Cauca.

Esta política pública, que se ha consolidado como una herramienta fundamental para el ordenamiento vial, busca optimizar los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, reducir la huella de carbono emitida por el parque automotor y mejorar la calidad del aire en los corredores viales más transitados de la ciudad. Bajo los lineamientos actuales, la restricción rige durante una franja horaria que se extiende desde las 6 a. m. hasta las 7 p. m., lo que representa un ajuste estratégico respecto a los periodos anteriores, permitiendo una mayor flexibilidad para los conductores sin descuidar el objetivo principal de descongestión urbana durante las horas de mayor afluencia. Para el martes 21 de abril, la normativa establece de manera taxativa que los vehículos particulares cuyas placas terminen en los dígitos 3 y 4 no tendrán permitido circular dentro del perímetro urbano durante las horas mencionadas. Esta disposición se enmarca dentro del esquema de rotación semanal definido por la Secretaría de Movilidad, el cual organiza el flujo vehicular de lunes a viernes: los lunes se restringen las placas finalizadas en 1 y 2, el martes corresponde a 3 y 4, el miércoles a 5 y 6, el jueves a 7 y 8, y el viernes concluye con 9 y 0. Es fundamental que los propietarios de vehículos tengan presente este calendario para evitar sanciones económicas significativas y contribuir al buen funcionamiento del sistema vial de la ciudad, evitando así multas que pueden afectar el bolsillo de los caleños y las caleñas que transitan diariamente por las principales arterias de la metrópoli. No obstante, la Alcaldía de Cali ha dispuesto una serie de excepciones estratégicas para garantizar que servicios vitales y sectores específicos no vean afectada su operatividad. Entre los vehículos excluidos de la medida se encuentran aquellos de uso oficial destinados a las funciones del Estado, así como los vehículos eléctricos e híbridos, promoviendo con ello el uso de tecnologías sostenibles y amigables con el medio ambiente. Del mismo modo, los vehículos de carga con una capacidad superior o igual a cinco toneladas pueden transitar libremente, garantizando el suministro de mercancías en la ciudad. También se contemplan los automotores cuyos dueños han cancelado la tasa por congestión o contaminación y, de manera notable, las motocicletas, que continúan exentas de esta regulación en el presente periodo. Con estas directrices, la Alcaldía busca equilibrar la necesidad de un tráfico fluido con el respeto a las diversas dinámicas económicas y sociales que componen la estructura urbana de Cali, invitando a toda la ciudadanía a consultar periódicamente los canales oficiales para mantenerse informada sobre cualquier modificación futura





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