Pico y placa en Cartagena 11 de junio de 2026: horarios, dígitos y excepciones

Todo lo que necesitas saber sobre la restricción vehicular del 11 de junio en Cartagena: horarios de 5 a.m. a 11 p.m., dígitos de placa afectados, lista de vehículos exentos y recomendaciones para evitar multas.

El 11 de junio de 2026 Cartagena aplicará nuevamente su régimen de pico y placa , una medida diseñada para descongestionar el tráfico en las vías más transitadas y disminuir la contaminación ambiental.

La restricción será de 5 a.m. a 11 p.m. y afecta a todos los automóviles particulares, motocicletas y taxis que circulen sin el permiso correspondiente. Los conductores deberán prestar especial atención al último dígito de la placa de sus vehículos, ya que ese número determinará si pueden transitar durante el periodo señalado.

En caso de incumplimiento, las autoridades de tránsito emitirán sanciones económicas y podrán inmovilizar el vehículo infractor, lo que implica un coste adicional y la pérdida de tiempo para los conductores. Por ello, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, considerando alternativas como el transporte público, el uso compartido de automóviles o la movilidad no motorizada, especialmente en los horarios de mayor afluencia. Existen numerosas excepciones que permiten a ciertos vehículos desplazarse sin restricción alguna.

Entre los exentos se encuentran los automotores eléctricos o de cero emisión que consten así en su licencia de tránsito, las caravanas presidenciales y los vehículos oficiales de las Fuerzas Militares, Armada Nacional, Policía Nacional, INPEC, Cuerpo Técnico de Investigación y Policía Judicial. Asimismo, están libres de la norma los automóviles destinados a autoridades locales, como alcaldes, secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos y funcionarios judiciales, así como los de concejales y diputados del Departamento de Bolívar.

Los vehículos de emergencia, identificados y señalizados, también están exentos, al igual que los que brindan servicios de salud a domicilio, realizan toma de muestras de laboratorio, rescatan órganos para trasplante o transportan a personas con discapacidad permanente. Otros grupos exentos incluyen los vehículos de servicios públicos domiciliarios, de recolección de basura, de mantenimiento de redes esenciales (energía, agua, telefonía, gas y transporte masivo), de control de emisiones ambientales, los blindados y de seguridad privada autorizados, los de empresas turísticas, los escolares y los destinados a la enseñanza automovilística, siempre que cuenten con la autorización temporal del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

Para los taxis la rotación de dígitos prohibidos sigue la misma lógica que la aplicada a los autos particulares, aunque con un esquema de asignación distinto que se publica mensualmente. Los conductores de taxi que tengan una placa con el dígito restringido en la fecha indicada deberán buscar alternativas como la reprogramación de sus horarios, el uso de rutas alternas o la colaboración con plataformas de transporte compartido.

Mantenerse informado diariamente sobre los cambios en la normativa es esencial para evitar multas y contribuir a una movilidad más fluida y sostenible en la ciudad. La autoridad de tránsito de Cartagena publica los horarios y dígitos afectados en su sitio web oficial y a través de aplicaciones móviles, facilitando a los usuarios la consulta rápida y actualizada.

En conclusión, respetar el pico y placa no solo previene sanciones, sino que también mejora la calidad del aire, reduce los tiempos de desplazamiento y favorece la convivencia entre todos los usuarios de la vía pública





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