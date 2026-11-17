Restricciones de tráfico en Cartagena el 18 de noviembre de 2026. Dígitos 5 y 6 para particulares, 5 y 6 para motos, 9 y 0 para taxis. Horarios detallados.

La ciudad de Cartagena estableció nuevas medidas de restricción vehicular para el día 18 de noviembre de 2026, con el objetivo prioritario de mitigar la congestión en las arterias viales más concurridas del distrito. Esta regulación del pico y placa en Cartagena se aplica simultáneamente a los automotores de uso particular, a las motocicletas y a los taxis, afectando significativamente la movilidad de miles de usuarios y conductores que dependen de estas unidades para sus desplazamientos cotidianos.

El Ministerio de Transporte y las autoridades locales de tránsito ajustaron la rotación de dígitos para este día específico, definiendo claramente qué números de matrícula quedan excluidos de la circulación durante los franjas horarias establecidas. Los conductores deben verificar el último número de su placa antes de iniciar sus viajes para evitar infracciones, multas económicas o el retiro de sus unidades por parte de los agentes de la autoridad.

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Restricciones para Vehículos Particulares

Los propietarios de vehículos particulares deben abstenerse de circular con las placas que terminen en los dígitos 5 y 6 durante el horario de mayor intensidad del tráfico en la capital del Caribe colombiano. La restricción opera estrictamente desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, cubriendo el pico matutino habitual, y se extiende nuevamente desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche para el pico vespertino.

Esta medida busca distribuir mejor el flujo vehicular en las principales vías de la ciudad, reduciendo los tiempos de viaje y las emisiones contaminantes generadas por la inmovilidad prolongada. Los usuarios de automóviles sedanes, camiones ligeros y vehículos de transporte privado deben planificar sus salidas fuera de estos intervalos para garantizar la fluidez del transporte en la zona urbana de Cartagena.

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Regulación para Motocicletas y Taxis

Las motocicletas sujetas a esta normativa también deben dejar de circular si su matrícula finaliza en los dígitos 5 y 6, aplicando un horario notablemente más extenso que el de los vehículos particulares. La restricción para las dos ruedas vigila desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, lo que representa una ventana de 18 horas de inmovilidad forzada para los usuarios de este medio de transporte.

Solo las motocicletas que cuenten con un permiso especial vigente están exentas de esta prohibición, permitiendo una movilidad selectiva para casos justificados. Por su parte, los taxis tienen un régimen diferente que afecta a los vehículos con los últimos dígitos 9 y 0, cuyo periodo de restricción abarca las 24 horas del día, desde las 6 de la mañana del 18 de noviembre hasta las 6 de la mañana del 19 de noviembre.

Exenciones y Vehículos Autorizados

La normativa contempla una amplia lista de excepciones para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales y la movilidad de grupos vulnerables en Cartagena. Los vehículos eléctricos de cero emisiones contaminantes, siempre que esta característica conste explícitamente en su licencia de tránsito, están completamente exentos de cualquier tipo de restricción de pico y placa.

Asimismo, los vehículos al servicio de autoridades judiciales, senadores, representantes de la Cámara y miembros de las Juntas Administradoras Locales pueden circular libremente. Las ambulancias, unidades de rescate, vehículos funerarios y automóviles blindados acreditados no enfrentan limitaciones horarias ni de dígito, asegurando la respuesta inmediata ante emergencias de salud o situaciones de seguridad.

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Impacto en el Transporte y Servicios Públicos

Los servicios de recolección de basura y el mantenimiento de redes de servicios públicos esenciales, como energía, acueducto y gas, operan sin restricciones mediante vehículos dotados tecnológicamente para estas labores. Las empresas de servicios públicos domiciliarios cuentan con la autorización necesaria para mantener la infraestructura crítica de la ciudad sin interrumpir sus operaciones durante las horas pico.

Los medios de comunicación y los vehículos escoltas autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada también disfrutan de la exención correspondiente. Esta estructura legal permite que Cartagena mantenga la prestación de servicios fundamentales y la seguridad ciudadana, independientemente de las condiciones de congestión vehicular que se presenten en las vías urbanas del distrito durante el mes de noviembre de 2026.