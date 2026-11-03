Pico y placa en Cartagena 2 de noviembre 2026: dígitos y horarios

Conoce el pico y placa en Cartagena para el 2 de noviembre 2026. Dígitos restringidos y horarios para particulares, motos y taxis. Lee aquí.

La ciudad de Cartagena implementará la medida de pico y placa el próximo 2 de noviembre de 2026 para vehículos particulares, motocicletas y taxis. Esta normativa busca mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en las principales vías urbanas. Cada día, los conductores deben verificar si su último dígito de placa está restringido para circular durante los horarios establecidos.

Restricciones para particulares el 2 de noviembre

Para los vehículos particulares, las restricciones vigentes el 2 de noviembre de 2026 aplican a los automóviles cuyo último dígito de la matrícula sea 1 o 2. Los horarios de prohibición se dividen en dos franjas horarias críticas para el tráfico urbano. La primera restricción inicia a las 7 a. m. y finaliza a las 9 a. m. La segunda franja comienza a las 6 p. m. y termina a las 8 p. m. Los conductores deben planificar sus viajes fuera de estos intervalos para evitar sanciones.

Also read Restaurante en Cartagena figura entre el 10 % más popular del mundo en Tripadvisor en 2026

Horarios de restricción para motocicletas

Las motocicletas también enfrentan limitaciones de circulación el mismo día. Los dígitos restringidos para las motos son el 1 y el 2, igual que para los carros particulares. Sin embargo, el horario de aplicación es significativamente más extenso para este tipo de vehículo. La prohibición para las motos comienza a las 5 a. m. y se extiende hasta las 11 p. m. Existe una excepción notable, ya que las motocicletas que cuenten con un permiso especial vigente no están sujetas a esta restricción de horario completo.

Normativa específica para taxis en Cartagena

El sector del transporte público de taxis tiene un esquema diferente para esta fecha. Los dígitos restringidos para los taxis el 2 de noviembre de 2026 son el 5 y el 6. El horario de aplicación es continuo y abarca un período de 24 horas. La restricción inicia a las 6 a. m. y finaliza a las 6 a. m. del día siguiente. Esto implica que los taxis con placas terminadas en 5 o 6 no podrán circular en las zonas afectadas durante todo el día.

Advertisement

Exenciones vigentes en la medida de circulación

Existen numerosas excepciones a estas reglas. Los vehículos con Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente están exentos. Asimismo, los automóviles impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, si constan en la licencia de tránsito, no sufren restricciones. Las caravanas presidenciales y los vehículos diplomáticos o consulares también tienen paso libre.

Los organismos de seguridad del Estado como Fuerzas Militares, Armada Nacional, Policía Nacional, Inpec, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y Policía Judicial no están limitados. Tampoco lo están los vehículos asignados al gobernador de Bolívar y al alcalde de Cartagena. Los automóviles de uso exclusivo de alcaldes locales, secretarios de despacho, directores y gerentes de departamentos administrativos, directores administrativos, jefes de oficina y autoridades de tránsito del orden distrital y departamental gozan de exención.

Los vehículos al servicio de las autoridades judiciales, de uso exclusivo de jueces o magistrados con jurisdicción en la ciudad, tienen acceso permitido. Lo mismo aplica para los vehículos al servicio de senadores y representantes de la Cámara. Los concejales del Distrito de Cartagena, diputados del departamento de Bolívar y miembros de las Juntas Administradoras Locales del Distrito pueden circular libremente con sus vehículos de servicio.

Los organismos de control como la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital tienen vehículos exentos. Los inspectores urbanos de Policía y comisarios de familia de Cartagena también están exentos. Los vehículos fúnebres y los de emergencia debidamente identificados e iluminados para movilizar personas afectadas en la salud, prevenir desastres o actividades policiales no están sujetos a la norma.

Advertisement

Los vehículos que prestan atención médica personalizada o domiciliaria están permitidos. Aquellos que realicen toma de muestras de laboratorio y ayudas diagnósticas también tienen excepción. Los vehículos dedicados al rescate de órganos y tejidos para trasplante pueden circular sin restricción. Los vehículos al servicio de personas con discapacidad, y los automotores conducidos por personas con discapacidad permanente que limiten su movilidad, están exentos.

Las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen vehículos autorizados para mantenimiento, instalación y reparación de redes. Los vehículos dotados tecnológicamente para mantener redes de energía, telefonía, acueducto, alcantarillado, gas, semaforización o transporte masivo, así como los recolectores de basura, pueden circular. Los vehículos destinados al control de tráfico y las grúas están excluidos de la restricción.

Los vehículos acreditados para el transporte de residuos hospitalarios tienen pase libre. Los vehículos de control de emisiones y vertimientos utilizados por organismos ambientales como EPA y Cardique pueden circular para sus labores de revisión y prevención. Los vehículos blindados inscritos en el registro distrital y autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no están restringidos.

Los vehículos escoltas, de vigilancia y seguridad privada conducidos por personal armado autorizado y registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tienen exención. Los vehículos de medios de comunicación están permitidos. Los vehículos particulares de propiedad de empresas prestadoras de servicio turístico también están exentos. Los vehículos escolares de propiedad de colegios e instituciones educativas que operan en el Distrito pueden circular. Finalmente, los vehículos de propiedad de médicos en ejercicio de sus funciones tienen la autorización para transitar libremente.