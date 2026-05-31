Pico y Placa en Cartagena 2026: restricciones vehiculares y exenciones vigentes

Todo lo que necesitas saber sobre el pico y placa en Cartagena a partir del 1 de junio de 2026, incluyendo horarios, dígitos restringidos para particulares y motocicletas, vehículos exentos y sanciones por incumplimiento. Guía completa para planificar tus desplazamientos y evitar multas.

El pico y placa en Cartagena es una medida de gestión del tráfico implementada para optimizar el flujo vehicular y mitigar la congestión en las vías principales de la ciudad.

Esta restricción aplica según el último dígito de la placa del vehículo, estableciendo horarios específicos en los que ciertos automóviles no pueden circular. Para el 1 de junio de 2026, los vehículos particulares tienen restricciones de 5 a.m. a 11 p.m., con excepciones para quienes posean permisos especiales. En el caso de las motocicletas, el horario es continuo de 6 a.m. a 6 a.m. del día siguiente.

Es fundamental que los conductores consulten diariamente la rotación de los dígitos restringidos, ya que esta cambia periódicamente. La medida busca reducir el número de vehículos en hora pico, mejorando así los tiempos de desplazamiento y la calidad del aire.

Además, se promueve el uso de transporte público, compartir vehículo o optar por alternativas no motorizadas para contribuir a la movilidad urbana. La Alcaldía Distrital, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), es la entidad encargada de regular y vigilar el cumplimiento de esta normativa. Los ciudadanos pueden acceder a la información actualizada mediante canales oficiales como la página web de la Alcaldía, redes sociales o aplicaciones móviles diseñadas para tal fin.

Es relevante destacar que el pico y placa no solo aplica para vehículos particulares, sino también para motocicletas, taxis y otros tipos de automotores, cada uno con sus propias reglas y exenciones





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