Conoce los horarios y dígitos afectados por el pico y placa en Cartagena el 24 de noviembre de 2026. Información oficial del DATT para particulares, motos y taxis.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte ( DATT) de Cartagena activa este lunes 24 de noviembre de 2026 las medidas de restricción vehicular conocidas como pico y placa. Esta herramienta regulatoria busca reducir la congestión en las arterias viales principales de la ciudad y optimizar el flujo del transporte público y privado. Los conductores deben verificar sus placas para evitar multas y sanciones durante los horarios de mayor intensidad.

Para los vehículos particulares, la restricción afecta a aquellos cuyo número de matrícula finalice en los dígitos tres y cuatro. La prohibición de circulación se extiende en dos bloques horarios distintos: por la mañana, desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., y por la tarde-noche, entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. Los usuarios deben planificar sus desplazamientos fuera de estos intervalos.

Also read Katherin De Arco Morikawa, nueva Reina de Independencia de Cartagena 2026-2027

Restricciones para motocicletas

Las motocicletas tienen un régimen de circulación más estricto en comparación con los automotores convencionales. El 24 de noviembre de 2026, también están restringidos los dígitos tres y cuatro en la placa de las motos. La prohibición comienza muy temprano, a las 5:00 a.m., y se mantiene hasta las 11:00 p.m.

Los conductores de motocicletas tienen una pequeña ventana de libertad de circulación entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Sin embargo, existe una excepción importante: si la motocicleta cuenta con un permiso especial vigente, el propietario puede circular sin restricciones en los horarios prohibidos.

Advertisement

Regulación para taxis

El sector del transporte público en Cartagena sigue protocolos específicos para garantizar el servicio. El pico y placa para los taxis este lunes 24 de noviembre de 2026 afecta exclusivamente a los vehículos con los dígitos siete y ocho en su matrícula. Es fundamental notar la diferencia horaria en esta categoría.

La restricción para los taxis es continua y cubre un período de veinticuatro horas. La prohibición inicia a las 6:00 a.m. del 24 de noviembre y concluye a las 6:00 a.m. del 25 de noviembre. Esta medida busca equilibrar la oferta de taxis con la capacidad vial disponible en la capital turística.

Exenciones y vehículos autorizados

El DATT establece una lista detallada de excepciones para el pico y placa en Cartagena. Los vehículos eléctricos o de cero emisiones contaminantes están exentos, siempre que la licencia de tránsito lo certifique. Asimismo, las caravanas presidenciales y los vehículos diplomáticos o consulares no están sujetos a estas normas.

Las fuerzas del orden como las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el INPEC y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía operan sin restricciones. También están autorizados los vehículos de uso exclusivo de autoridades judiciales, senadores, representantes de la Cámara y concejales del Distrito de Cartagena.

Advertisement

Autos de alto mando y servicios públicos

Los automotores asignados al gobernador de Bolívar y al alcalde de Cartagena tienen permiso de circulación. Se exime a los vehículos de alcaldes locales, secretarios de despacho y gerentes de entidades descentralizadas. Los organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital también mantienen su movilidad.

Emergencias y servicios esenciales

La movilidad de servicios de emergencia está garantizada por encima de las restricciones de pico y placa. Los vehículos de policía judicial, inspectores urbanos de policía y comisarios de familia de Cartagena pueden circular libremente. Los servicios de salud que realizan atención domiciliaria, toma de muestras de laboratorio o trasplante de órganos están autorizados.

Las personas con discapacidad permanente, tanto en conductores como en ocupantes, están exentas. Los vehículos de servicios públicos domiciliarios para mantenimiento de redes de energía, acueducto, gas y telecomunicaciones pueden transitar. Los recolectores de basura, grúas, vehículos blindados autorizados y medios de comunicación también gozan de estas excepciones para garantizar el funcionamiento de la ciudad.