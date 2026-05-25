Pico y placa en Cartagena 26 de mayo 2026: restricciones, exenciones y sanciones

Detalle completo del pico y placa para el 26 de mayo de 2026 en Cartagena, con horarios, dígitos de placa afectados, lista de vehículos exentos y consecuencias de no cumplir la norma.

El programa de restricción horaria conocido como pico y placa en Cartagena tiene como objetivo principal descongestionar las vías más transitadas y mejorar la fluidez del tráfico urbano.

Cada día, según el último dígito de la placa del vehículo, se aplican limitaciones que impiden la circulación en determinados horarios. Para el 26 de mayo de 2026, los automóviles particulares cuyas matrículas terminan en los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tendrán prohibido transitar entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., salvo que cuenten con una autorización especial.

En cuanto a las motocicletas, la restricción se extiende desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, lo que significa que no podrán circular durante todo el periodo indicado, a menos que dispongan de un permiso vigente. Existen numerosas excepciones que permiten a ciertos vehículos el libre tránsito pese a la normativa. Quedan exentos los automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o de cero emisiones contaminantes, siempre que la licencia de tránsito lo indique.

También están exceptuados los vehículos de la Caravana Presidencial, los pertenecientes a las Fuerzas Militares, Armada Nacional, Policía Nacional, INPEC, Cuerpo Técnico de Investigación y Policía Judicial, así como los automóviles de uso institucional de alcaldes, secretarios, directores administrativos y demás autoridades locales y departamentales. Otras exenciones incluyen los autos de jueces y magistrados, concejales, diputados del departamento de Bolívar, miembros de las Juntas Administradoras Locales, y los vehículos de organismos de control como la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital.

Se contemplan también los vehículos fúnebres, de emergencia debidamente identificados, los que prestan servicios médicos domiciliarios, de toma de muestras, rescate de órganos y atención a personas con discapacidad, así como los destinados al mantenimiento y reparación de redes de servicios públicos esenciales, los de recolección de residuos hospitalarios y los de control ambiental. Además, los vehículos blindados, de escolta y seguridad privada registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los de empresas turísticas, escolares, de distribución de alimentos y medicamentos, y aquellos utilizados para la enseñanza automovilística pueden circular sin restricción si cumplen con los requisitos establecidos por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

El incumplimiento del pico y placa conlleva sanciones que pueden llegar a la inmovilización del vehículo, entre otras multas. Por ello, es fundamental que los conductores planifiquen sus rutas con anticipación, consideren alternativas de transporte público o compartido y se mantengan al día con las actualizaciones diarias de la medida.

La información oportuna permite evitar infracciones y contribuir a una movilidad más sostenible y ordenada en Cartagena, reduciendo los tiempos de desplazamiento y el impacto ambiental asociado al tráfico vehicular excesivo





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