Pico y Placa en Cartagena 3 de noviembre 2026: Horarios y dígitos afectados

Conoce el pico y placa en Cartagena para el 3 de noviembre 2026. Dígitos 3 y 4 para particulares; 7 y 8 para taxis. Horarios y excepciones detalladas aquí.

La ciudad de Cartagena de Indias pone en marcha hoy, lunes 3 de noviembre de 2026, las restricciones de circulación establecidas por el esquema de Pico y Placa. Esta medida de gestión de tráfico busca disminuir la congestión vehicular en los ejes viales más transitados del distrito turístico y comercial. Los conductores deben verificar sus placas para evitar sanciones o inconvenientes durante los horarios punta.

El objetivo central de la administración distrital es optimizar el flujo del transporte privado y público. Al limitar el acceso de ciertos vehículos en horas específicas, se intenta mantener la movilidad urbana funcional. Cada propietario debe revisar el último dígito de su matrícula para confirmar si circula libremente o queda impedido.

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Dígitos restringidos para automotores

Los vehículos particulares y taxis que tengan como último dígito de su placa el número 3 o el número 4 no podrán circular. Esta restricción aplica tanto para el sector privado como para la flota de transporte público no taxi, dependiendo de la categoría específica del vehículo en el registro. La prohibición es estricta y cubre todas las vías sujetas al protocolo.

El período de restricción para los automotores particulares se divide en dos franjas horarias clave. La primera vigencia es durante la mañana, desde las 7 a.m. hasta las 9 a.m. La segunda etapa ocurre en la tarde-noche, extendiéndose desde las 6 p.m. hasta las 8 p.m. Fuera de estos intervalos, la circulación está permitida para los dígitos 3 y 4.

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Normativa específica para motocicletas

Las motocicletas también están sujetas a restricciones severas este 3 de noviembre de 2026. Los dígitos afectados para las motos son el 3 y el 4, coincidiendo con la tabla de automotores en esta fecha. Sin embargo, el horario de aplicación es mucho más extenso y afecta una porción significativa del día. La prohibición de circulación comienza a las 5 a.m. y termina a las 11 p.m.

Existe una excepción importante dentro de este grupo de dos ruedas. Las motocicletas que cuenten con un Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente pueden circular durante el horario prohibido. Los propietarios deben portar dicho documento acreditativo para justificar su presencia en la vía pública ante los agentes de tránsito de Cartagena.

Restricciones diferenciadas para taxis

El sector del taxi tiene una rotación distinta a la de los vehículos particulares y las motos para este día. Los dígitos restringidos para los taxis en Cartagena el 3 de noviembre de 2026 son el 7 y el 8. Esta separación busca equilibrar la carga de restricciones entre los diferentes modos de transporte público motorizado.

El horario para los taxis es ininterrumpido y abarca gran parte de la jornada. La restricción inicia a las 6 a.m. del 3 de noviembre y concluye a las 6 a.m. del 4 de noviembre. Los conductores con placas terminadas en 7 u 8 no podrán ingresar a las zonas de restricción durante esa ventana de 24 horas.

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Vehículos exentos de la regulación

Existen múltiples categorías de vehículos que no están sujetos a estas prohibiciones. Entre ellos figuran los transportes eléctricos o de cero emisiones contaminantes, siempre que la licencia de tránsito lo certifique. También están exentas las caravanas presidenciales, los vehículos diplomáticos y los de los organismos de seguridad del Estado.

Las autoridades judiciales, senadores, representantes, concejales y diputados también tienen permiso de circulación libre. Los vehículos de emergencia identificados, los de atención médica domiciliaria y los de transporte de pacientes con discapacidad quedan fuera de la restricción. Asimismo, los medios de comunicación y los vehículos escolares de instituciones educativas operativas en el distrito mantienen su operatividad normal.

Otras excepciones técnicas y de servicio

Los servicios públicos domiciliarios tienen salvoconducto para el mantenimiento de redes. Los vehículos de recolección de basura, grúas y control de tráfico no afectan el pico y placa. Los blindados autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los escoltas y las unidades de empresas turísticas privadas también circulan sin restricciones en estas fechas.