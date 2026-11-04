Pico y Placa en Cartagena 4 de noviembre: Restricciones vigentes y horarios

Conozca los detalles del pico y placa en Cartagena para el 4 de noviembre de 2026. Dígitos prohibidos, horarios exactos y lista completa de excepciones para vehículos y motos.

El Pico y Placa en Cartagena entra en vigencia este 4 de noviembre de 2026 con medidas estrictas para reducir la congestión vehicular en la ciudad. Esta normativa busca mejorar el flujo del tráfico en las principales vías y artterías de la metrópoli turística. Los conductores deben verificar los últimos dígitos de sus placas antes de salir a la calle para evitar multas o retenciones. La autoridad de tránsito aplica estas restricciones diariamente según un calendario rotativo que afecta diferentes grupos de automotores.

Vehículos Particulares: Dígitos 5 y 6

Los vehículos particulares con placas terminadas en 5 o 6 no podrán circular durante los horarios pico de la mañana y la noche. La restricción para estos automotores está establecida desde las 7 a.m. hasta las 9 a.m. Posteriormente, el impedimento se reactiva desde las 6 p.m. hasta las 8 p.m. del mismo día. Este intervalo busca desincentivar el uso del carro privado en las horas de mayor saturación en las vías urbanas.

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Motocicletas con Restricción Integral

Las motocicletas que concluyan su placa con los números 5 o 6 enfrentan el período de restricción más largo de la jornada. El impedimento para estos vehículos se aplica desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m., lo que cubre casi toda la actividad diaria. Existen excepciones solo para aquellas motocicletas que cuenten con un permiso especial de circulación vigente. Sin este documento, los ciclistas deben buscar alternativas de transporte o esperar a la siguiente fecha de habilitación.

Taxis: Restricción de 24 Horas para 9 y 0

Los taxis con últimos dígitos 9 y 0 están sujetos a una restricción de circulación continua y sin interrupción. El horario de prohibición se extiende desde las 6 a.m. del 4 de noviembre hasta las 6 a.m. del día siguiente, 5 de noviembre. Esta medida implica un bloqueo total de las calles durante las veinticuatro horas para esta categoría específica de transporte público. Las empresas de taxi deben adaptar sus rutas y disponibilidades para cumplir con esta norma operativa.

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Excepciones Vigentes para Flota Oficial y Especial

Hay múltiples categorías de vehículos exentos de estas restricciones según la normativa distrital vigente. Entre los exentos se encuentran los carros presidenciales en caravana, los servicios diplomáticos y los de las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el INPEC. También tienen paso libre los vehículos de la Fiscalía, la Judicatura y las autoridades locales como el gobernador de Bolívar y el alcalde de Cartagena.

Las excepciones también cubren a los concejales distritales, diputados del departamento y miembros de las Juntas Administradoras Locales. Los vehículos de los organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo están habilitados. Igualmente, los inspectores urbanos de Policía y los comisarios de familia de Cartagena pueden circular sin límite. Los vehículos fúnebres y los de emergencia con luces y sirenas activas también tienen prioridad de tránsito.

Los servicios de salud tienen amplio permiso para circular, incluyendo ambulancias, transporte de pacientes y tomas de muestras de laboratorio. Las unidades dedicadas al rescate de órganos y tejidos para trasplantes no están sujetas a las prohibiciones. Las personas con discapacidad permanente, ya sea motora, sensorial o mental, pueden usar sus vehículos particulares sin restricciones. Los vehículos blindados autorizados y los escoltas registrados ante la Superintendencia de Vigilancia también circulan libremente.

Los servicios públicos esenciales tienen autorización para mantener redes de energía, telecomunicaciones, agua y gas. Los recolectores de basura y las grúas de control de tráfico también están excluidos de la norma. Los medios de comunicación y los vehículos de empresas turísticas propietarias están habilitados para operar. Finalmente, los escolares de instituciones educativas locales pueden circular para el transporte de estudiantes sin afectar su servicio educativo.