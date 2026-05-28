Pico y Placa en Cartagena: Conocer tus restricciones para circular

La medida de pico y placa en Cartagena busca mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. Conoce tus restricciones para circular y planifica tu ruta con antelación.

El pico y placa en Cartagena es una medida que busca mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

Cada día, dependiendo del último dígito de la placa de tu vehículo, podrías tener restricciones para circular. Los vehículos con placas que terminan en los siguientes dígitos tendrán restricciones para circular en Cartagena: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El horario de restricción es de 5 a.m. a 11 p.m. para los vehículos que no cuentan con permiso.

Algunos vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos los vehículos automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, las caravanas presidenciales, los vehículos al servicio de los organismos de seguridad del Estado y los vehículos de uso exclusivo de alcaldes locales y concejales del Distrito de Cartagena. También están exentos los vehículos fúnebres, los vehículos de emergencia debidamente identificados e iluminados, los vehículos que presten atención médica personalizada o domiciliaria y los vehículos que realicen labores relacionadas con el rescate de órganos y tejidos destinados al trasplante de estos.

Además, están exentos los vehículos al servicio de personas con situación de discapacidad y los vehículos dotados tecnológicamente para el mantenimiento de redes de servicios públicos esenciales. Los vehículos que no respeten el pico y placa pueden resultar en inmovilización del vehículo en algunos casos. Es importante planificar tu ruta con antelación y considerar el uso de transporte alternativo o compartir el carro con otros.

Mantente informado sobre el pico y placa en Cartagena todos los días para evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en la ciudad





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