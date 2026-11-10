Pico y placa en Cartagena el 11 de noviembre de 2026: dígitos y horarios vigentes

Conoce los dígitos afectados y horarios del pico y placa en Cartagena para el 11 de noviembre de 2026. Restricciones para particulares, motos y taxis con detalles sobre excepciones.

El sistema de restricción vehicular Pico y Placa en Cartagena estará vigente este 11 de noviembre de 2026, afectando a conductores de vehículos particulares, motocicletas y taxis según los últimos dígitos de sus placas. Esta medida de movilidad busca mitigar la congestión en las arterias viales principales del distrito turistico durante las horas punta establecidas por las autoridades locales.

Restricciones para vehículos particulares

Los automotores particulares con números terminados en 5 y 6 no podrán circular por las vías sujetas a restricción durante los periodos matutino y vespertino del 11 de noviembre de 2026. El horario de prohibición para este grupo se extiende desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. en la mañana, y nuevamente desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en la tarde.

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Normativa para motocicletas en la ciudad

Las motocicletas también enfrentan una ventana de restricción considerablemente más amplia para el día 11 de noviembre de 2026. Los ciclistas propietarios de motos con dígitos terminados en 5 y 6 deben evitar las zonas delimitadas entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., salvo que cuenten con los permisos especiales correspondientes que habiliten su circulación.

Cómo afecta a los vehículos de taxi

Los conductores de transporte público de pasajeros bajo la modalidad de taxi se rigen por una norma distinta para el 11 de noviembre de 2026. La prohibición afecta únicamente a los vehículos con últimos dígitos 9 y 0, y el horario de restricción abarca un periodo de veinticuatro horas continuas, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 6:00 a.m. del día siguiente.

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Excepciones y vehículos exentos de la norma

Existen múltiples categorías de vehículos exentos de estas restricciones, incluyendo aquellos con Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente, así como los automotores eléctricos o de cero emisiones que figuren en su licencia de tránsito. También están liberados los vehículos diplomáticos, consulares, de seguridad del Estado como la Fuerza Militar o la Policía, y los destinados al servicio presidencial.

Exenciones para funcionarios y salud

Las autoridades distritales y departamentales, jueces, magistrados, senadores y representantes también están exentos, al igual que los vehículos al servicio de organismos de control como la Procuraduría o la Contraloría. Los automotores de emergencia, médicos, de rescate de órganos y para personas con discapacidad permanente tienen permiso total de circulación durante los horarios de pico y placa.

Mantenimiento de servicios y medios de comunicación

Los vehículos de mantenimiento de redes de servicios públicos esenciales, recolección de basura, grúas y control de tráfico no están sujetos a las prohibiciones del 11 de noviembre de 2026. Asimismo, los vehículos blindados autorizados, escoltas privados, medios de comunicación y taxis turísticos cuentan con excepciones específicas que garantizan el funcionamiento de la ciudad.