Pico y placa en Cartagena el 12 de noviembre: restricciones para particulares, motos y taxis

El 12 de noviembre de 2026 Cartagena aplicará pico y placa con restricciones por último dígito de placas. Conoce los horarios exactos y las excepciones que deben respetar los usuarios de vehículos particulares, motocicletas y taxis.

El 12 de noviembre de 2026 la ciudad de Cartagena implementará el pico y placa, una medida que limita el paso de vehículos según el último dígito de su placa para mejorar la movilidad y reducir congestión.

Pico y placa para particulares y motocicletas el 12 de noviembre

Los autos particulares con última cifra 7 u 8 no podrán circular entre las 07:00 y las 09:00 y entre las 18:00 y las 20:00. Para las motocicletas, el mismo rango de dígitos queda restringido y la prohibición se extiende de las 05:00 a las 23:00, salvo los motocicletas con permiso especial.

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Restricciones para taxis la misma fecha

Los taxis que tengan en la placa el último número 1 o 2 estarán bloqueados desde las 06:00 del día anterior hasta las 06:00 el día siguiente, ocupando la mayor parte del horario de la mañana y noche.

Excepciones a la regla de pico y placa

El régimen contempla una extensa lista de vehículos exentos, entre los que se incluyen aquellos con permiso especial de acceso a zona de restricción vehicular, vehículos eléctricos con patente que indique cero emisiones, y flotas gubernamentales como la del gobernador de Bolívar y la autoridad local de Cartagena.

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Asimismo, vehículos de uso exclusivo de autoridades jurídicas, legislativas y de control, como jueces, senadores, concejales, procuradoras y contralorías, están libre de la restricción. También se eximen fúnebres, vehículos de emergencias identificados, ambulancias, vehículos de rescate de órganos, y equipos de atención médica domiciliaria.

Vehículos de servicios públicos como los de mantenimiento de redes de energía, agua, gas y telecomunicaciones, así como los recolectores de basura y grúas de control de tráfico, reciben la misma exención. La lista incluye además vehículos blindados, escoltas de seguridad privada, medios de comunicación, y furgonetas de empresas turísticas operadas en el Distrito.

Impacto esperado y próximos pasos

Se espera que la restricción reduzca la congestión en las vías principales y mejore el flujo vehicular. Los conductores deberán revisar el último dígito de su placa antes de programar sus desplazamientos. El reglamento entra en vigencia el 12 de noviembre y permanecerá activo en los días subsiguientes según el esquema establecido por la Municipalidad.