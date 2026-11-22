Conozca los dígitos afectados por el pico y placa en Cartagena este 23 de noviembre de 2026. Detalles de horarios para particulares, motos y taxis.

La restricción vehicular llamada pico y placa en Cartagena entrará en vigor nuevamente el 23 de noviembre de 2026, con el objetivo de mitigar la congestión en las arterias viales más transitadas de la capital turística colombiana. Los conductores de vehículos particulares, motocicletas y taxis deben revisar sus placas antes de salir a la calle para evitar multas y bloqueos innecesarios.

Dígitos Restringidos para Particulares

Los vehículos particulares con placas terminadas en los dígitos 1 y 2 no podrán circular en la ciudad durante los horarios establecidos. Esta medida de tráfico se aplica estrictamente a los automotores registrados bajo esta clasificación, buscando descongestionar las principales vías urbanas en los momentos de mayor afluencia de tráfico.

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La prohibición de circulación para los propietarios de vehículos con terminales 1 y 2 abarca dos franjas horarias clave durante el día. La primera restricción comienza a las 7 a. m. y finaliza a las 9 a. m., cubriendo la hora punta de entrada a centros laborales y académicos.

La segunda ventana de restricción se extiende desde las 6 p. m. hasta las 8 p. m., momento en el que los flujos de retorno hacia los hogares alcanzan su punto máximo. Los conductores afectados deben planificar sus viajes con anticipación o utilizar medios de transporte alternativos durante estas cuatro horas diarias.

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Restricciones para Motocicletas y Taxis

Las motocicletas también están sujetas a prohibiciones de circulación, aunque el horario es significativamente más amplio que el de los vehículos particulares. El pico y placa para motos impide la circulación con los dígitos 1 y 2 desde las 5 a. m. hasta las 11 p. m. del mismo día.

Es importante notar que las motocicletas disfrutan de una pequeña ventana de libertad durante la madrugada, permitiendo el tránsito libre entre las 11 p. m. y las 5 a. m. Esta excepción aplica únicamente a las unidades que no cuenten con un permiso especial vigente que las sujete a reglas adicionales.

Para el sector del taxi, la rotación es distinta y afecta a los vehículos con placas terminadas en los números 5 y 6. La restricción para estos vehículos comerciales es continua, vigiendo desde las 6 a. m. hasta las 6 a. m. del día siguiente, lo que efectivamente los excluye de la circulación durante casi toda la jornada.

Excepciones y Vehículos Exentos

La normativa de tráfico en Cartagena establece numerosas excepciones para ciertos sectores estratégicos y de emergencia. Los vehículos con Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción vigente y los automotores de cero emisiones contaminantes, si están registrados así en su licencia de tránsito, no están sujetos a estas restricciones.

Las fuerzas del Estado y personal diplomático gozan de inmunidad de tránsito. Esto incluye a la Fuerza Militar, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el Inpec y el Cuerpo Técnico de Investigación. También están exentos los vehículos del servicio diplomático, las caravanas presidenciales y los automotores asignados al gobernador de Bolívar y al alcalde de Cartagena.

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Las autoridades judiciales y legislativas tienen cobertura para sus vehículos de servicio. Jueces, magistrados, senadores, representantes, concejales de Cartagena y diputados de Bolívar pueden circular sin restricciones. Asimismo, los inspectores urbanos de Policía, comisarios de familia y miembros de las Juntas Administradoras Locales no enfrentan estos bloqueos.

Los organismos de control y los servicios públicos esenciales están autorizados para operar libremente. La Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital tienen vehículos exentos. Las empresas prestadoras de servicios de acueducto, alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones también pueden circular para mantenimiento e instalaciones.

El sector salud y emergencias médicas cuenta con permisos para salvar vidas. Las ambulancias identificadas, vehículos de rescate de órganos, unidades de toma de muestras de laboratorio y ambulancias de atención domiciliaria pueden circular sin limitación. Los vehículos de emergencia debidamente iluminados para atender desastres o calamidades públicas están incluidos.

La movilidad de personas con discapacidad es una prioridad protegida. Los vehículos particulares conducidos o transportando a personas con discapacidad motora, sensorial o mental permanente están exentos. Esto también aplica a las grúas, vehículos fúnebres, de control de tráfico y aquellos acreditados para el transporte de residuos hospitalarios.

La seguridad privada y los medios de comunicación completan la lista de exenciones. Los vehículos blindados y escoltas registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pueden circular. Los vehículos de prensa, los escolares de instituciones educativas de Cartagena y los particulares de empresas turísticas también están libres de la restricción.