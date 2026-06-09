Pico y placa en Cartagena el 9 de junio de 2026: horarios, dígitos y exenciones

Detalles de la medida de pico y placa para el 9 de junio de 2026 en Cartagena, incluyendo horarios de restricción, dígitos afectados y la amplia lista de vehículos exentos, con el objetivo de mejorar la movilidad y evitar sanciones.

El 9 de junio de 2026 Cartagena vuelve a aplicar la medida de pico y placa, una herramienta de gestión del tránsito que tiene como objetivo descongestionar las vías principales y optimizar el flujo vehicular durante los períodos de mayor demanda.

La restricción se aplicará en dos franjas horarias: la primera, de 07:00 a 09:00, y la segunda, de 18:00 a 20:00, ambas en horario local. Durante esas cuatro horas el tránsito está limitado para los vehículos cuyo último número de placa coincide con los dígitos establecidos para ese día.

La normativa incluye también un horario extendido de 06:00 a 06:00 del día siguiente, que afecta a ciertos tipos de unidades cuyo permiso de circulación está condicionado a la observancia de horarios de mayor congestión. Los conductores deben revisar con antelación los dígitos asignados al 9 de junio, de modo que puedan planificar su desplazamiento o, en su defecto, optar por medios de transporte alternativos como el sistema de buses urbanos, el servicio de bicicletas públicas o el uso compartido del automóvil.

Cumplir con esta medida no solo evita multas, sino que colabora directamente con la reducción de los tiempos de viaje y la emisión de gases contaminantes en la ciudad. En la lista de exenciones se encuentran numerosos sujetos que, por la naturaleza de sus actividades, permanecen fuera del alcance de la restricción.

Entre ellos están los vehículos eléctricos o de cero emisiones que consten en la licencia de tránsito, las caravanas presidenciales y los automóviles al servicio de las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional y demás organismos de seguridad del Estado. También están exentos los automóviles de uso exclusivo de autoridades locales, como alcaldes, secretarios de despacho y directores de departamentos administrativos, así como los de jueces, magistrados y concejales del Distrito de Cartagena.

Los profesionales de la salud que realizan atención domiciliaria, la toma de muestras de laboratorio o el rescate de órganos para trasplantes, los vehículos de emergencia identificados para atender desastres y calamidades, y los automóviles que transportan o son conducidos por personas con discapacidad permanente también están exentos. Otro grupo relevante de exentos comprende los vehículos de servicios públicos domiciliarios, que realizan mantenimiento, instalación y reparación de redes de energía, telefonía, acueducto, alcantarillado, gas y semáforos, así como los recolectores de basura y los destinados al transporte de residuos hospitalarios.

Los automóviles de control de emisiones y vertimientos, supervisados por organismos como la EPA y Cardique, los vehículos blindados y de escolta debidamente registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y los automóviles de empresas turísticas y escolares también se encuentran dentro de la lista de excepciones. Asimismo, se incluyen los vehículos que distribuyen medicamentos, alimentos o productos perecederos con la acreditación correspondiente, y los automóviles destinados a la enseñanza automovilística, siempre que cuenten con la autorización temporal del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

El incumplimiento de la normativa de pico y placa conlleva sanciones económicas y la posibilidad de inmovilización del vehículo, por lo que es indispensable que todos los usuarios del tránsito en Cartagena revisen la rotación de dígitos y las condiciones de excepción antes de iniciar sus desplazamientos el 9 de junio





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