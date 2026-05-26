Pico y placa en Cartagena: horarios, dígitos restringidos y exenciones del 27 de mayo de 2026

Detalle completo del programa pico y placa en Cartagena para el 27 de mayo de 2026, incluyendo horarios, series de placas afectadas, lista de exenciones y consecuencias por incumplimiento.

El programa de restricción vehicular conocido como pico y placa en Cartagena es una herramienta de política urbana diseñada para descongestionar las arterias más transitadas y disminuir la emisión de contaminantes.

Cada día de la semana se asignan dos series numéricas del último dígito de la placa, de modo que los propietarios de los automóviles, camionetas y camiones ligeros deben abstenerse de circular en la franja horaria establecida. Para el 27 de mayo de 2026, los vehículos particulares cuya matrícula termina en los dígitos 1, 2, 3 y 4 estarán sujetos a la prohibición de tránsito entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., salvo que cuenten con una autorización especial.

Esta medida se complementa con un horario extendido para las motos, que podrán transitar únicamente de 6:00 a.m. a 6:00 a.m. del día siguiente, lo que implica una prohibición de 24 horas continuas para los motorizados que no posean un permiso de excepción. Existen numerosas categorías de vehículos que quedan exentas de la normativa pico y placa, entre ellas los automotores eléctricos o de cero emisiones, siempre que la licencia de tránsito lo indique expresamente.

También están liberados los vehículos de la seguridad de la Presidencia, los de las Fuerzas Militares, la Armada, la Policía Nacional, el INPEC, el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Judicial, así como los destinados a autoridades locales, como alcaldes, secretarios de despacho y directores de entidades descentralizadas. Los juzgados y magistrados con jurisdicción en la ciudad cuentan con la exención, al igual que los concejales, diputados y miembros de las Juntas Administradoras Locales.

Las unidades de los organismos de control - Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital - también pueden circular sin restricción. Además, la normativa contempla una serie de vehículos de servicio esencial que quedan liberados para garantizar la continuidad de actividades críticas. Entre ellos se encuentran los automóviles de emergencia, los destinados a la atención médica domiciliaria, a la toma de muestras de laboratorio y a la logística de trasplantes de órganos.

Los vehículos adaptados para personas con discapacidad, los de mantenimiento de redes de servicios públicos (electricidad, telefonía, acueducto, alcantarillado, gas y semaforización), y los recolectores de basuras están exentos. También se incluyen los vehículos acreditados para el transporte de residuos hospitalarios, los de control ambiental que realizan inspecciones de emisiones y vertimientos, y los autos blindados y de escolta autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Las flotas turísticas, los vehículos escolares, los que distribuyen medicamentos y alimentos perecibles y los automóviles destinados a la enseñanza de la conducción también pueden obtener exenciones, ya sea permanente o temporal, mediante autorización del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT). Incumplir el pico y placa conlleva sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta la inmovilización del vehículo, según la gravedad de la infracción.

Por ello, es fundamental que los conductores planifiquen sus rutas con antelación, consideren la posibilidad de usar transporte público, bicicletas o compartir el automóvil con otras personas. Mantenerse informado diariamente sobre los dígitos restringidos y los horarios vigentes permite evitar multas y contribuir a una movilidad más sostenible y segura para todos los cartageneros





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