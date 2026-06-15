Pico y placa en Cartagena para el 16 de junio de 2026: horarios, dígitos y excepciones

Conoce las restricciones vehiculares en Cartagena para el 16 de junio de 2026: horarios, dígitos prohibidos y excepciones. Evita multas y contribuye a una mejor movilidad.

El próximo martes 16 de junio de 2026, la ciudad de Cartagena aplicará su medida de pico y placa para mejorar la fluidez del tráfico y reducir la congestión en las principales vías.

Esta restricción, implementada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), afecta a vehículos particulares, motocicletas y taxis según el último dígito de su placa. Los conductores deben conocer los horarios, dígitos restringidos y excepciones para evitar sanciones económicas y contribuir a una movilidad más ordenada.

Para vehículos particulares y motocicletas, la restricción se aplica en dos franjas horarias: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Los dígitos prohibidos varían cada día; para el 16 de junio, se deben consultar las tablas oficiales publicadas por el DATT. En el caso de los taxis, la restricción es continua desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, con una rotación específica de dígitos que también debe verificarse.

Es importante que los conductores revisen el último dígito de su placa antes de circular, ya que las multas por incumplimiento pueden ser elevadas: una infracción tipo C14 según el Código Nacional de Tránsito, que conlleva una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y la inmovilización del vehículo. Existen numerosas excepciones a la medida, detalladas en la normativa distrital.

Entre los vehículos exentos se encuentran los impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones, siempre que conste en la licencia de tránsito. También están exentos los vehículos de caravanas presidenciales, de organismos de seguridad del Estado (Fuerzas Militares, Policía Nacional, Inpec, CTI), de alcaldes locales, secretarios de despacho, directores de entidades descentralizadas, autoridades judiciales, concejales, diputados y ediles.

Los vehículos de emergencia debidamente identificados, aquellos que prestan atención médica personalizada, los que realizan toma de muestras de laboratorio, rescate de órganos, y los que transportan personas con discapacidad permanente también están exentos. Otros casos incluyen vehículos de servicios públicos domiciliarios, recolectores de basura, transporte de residuos hospitalarios, control de emisiones, vehículos blindados autorizados, escoltas de seguridad privada, vehículos turísticos, escolares, de distribución de medicamentos y alimentos perecederos, y los destinados a la enseñanza automovilística.

Además, el DATT puede autorizar temporalmente otros vehículos en casos especiales. Para evitar sanciones, se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación, utilizar transporte alternativo como Transcaribe, taxis no restringidos, bicicletas o compartir el vehículo con otros. Mantenerse informado diariamente sobre la rotación del pico y placa es clave, ya que los dígitos cambian cada día hábil. La medida busca no solo descongestionar las vías, sino también reducir los tiempos de viaje y la contaminación ambiental.

Cumplir con la normativa es responsabilidad de todos los ciudadanos para mejorar la calidad de vida en Cartagena





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