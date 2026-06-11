Pico y Placa en Cartagena: Reglas y Exenciones

El pico y placa en Cartagena es una medida para mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. Cada día, dependiendo del último dígito de la placa de tu vehículo, podrías tener restricciones para circular. Algunos vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos: vehículos automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, caravanas presidenciales, vehículos al servicio de las Fuerzas Militares, Armada Nacional, Policía Nacional, Inpec, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y Policía Judicial, entre otros. No respetar el pico y placa puede resultar en inmovilización del vehículo en algunos casos. Planifica tu ruta con antelación y mantente informado sobre el pico y placa en Cartagena todos los días para evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en la ciudad.

El pico y placa en Cartagena es una medida que busca mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

Cada día, dependiendo del último dígito de la placa de tu vehículo, podrías tener restricciones para circular. ¿Cuál es el pico y placa en Cartagena para vehículos particulares del 12 de junio de 2026? Los vehículos con placas que terminan en los siguientes dígitos tendrán restricciones para circular en Cartagena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Cuál es el pico y placa en Cartagena para motocicletas del 12 de junio de 2026?

El horario es de 5 a.m. a 11 p.m. (con excepción de las que cuenten con permiso). El horario es de 6 a.m. a 6 a.m. del día siguiente. Algunos vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos: Vehículos automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, siempre que conste en la licencia de tránsito del vehículo.

Caravanas presidenciales, es decir, el grupo de vehículos que circulan con el esquema de seguridad de la Presidencia de la República y estén al servicio de actividades inherentes. Vehículos al servicio de las Fuerzas Militares, Armada Nacional, Policía Nacional, Inpec, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y Policía Judicial.

Vehículos de uso exclusivo de alcaldes locales, secretarios de despacho, directores y gerentes de departamentos administrativos y entes descentralizados, directores administrativos, jefes de oficina y autoridades de tránsito del orden distrital y departamental. Vehículos al servicio de las autoridades judiciales, de uso exclusivo de jueces o magistrados con jurisdicción en la ciudad. Vehículos de uso exclusivo de concejales del Distrito de Cartagena, diputados del departamento de Bolívar y miembros de las Juntas Administradoras Locales del Distrito.

Vehículos al servicio de organismos de control como Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital. Vehículos fúnebres. Vehículos de emergencia debidamente identificados e iluminados dispuestos para movilizar personas afectadas en la salud, para prevenir o atender desastres y/o calamidades o actividades policiales. Vehículos que presten atención médica personalizada o domiciliaria.

De igual manera, aquellos que realicen de toma de muestras de laboratorio y ayudas diagnósticas. Vehículos que realicen labores relacionadas con el rescate de órganos y tejidos destinados al trasplante de estos. Vehículos al servicio de personas con situación de discapacidad. Automotores que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad permanente cuya condición motora, sensorial o mental limiten su movilidad.

Vehículos al servicio de las empresas de servicios públicos domiciliarios para el mantenimiento, instalación y reparación de las redes de servicio público. Vehículos dotados tecnológicamente para el mantenimiento de redes de servicios públicos esenciales (energía, telefonía, acueducto y alcantarillado, gas, semaforización o sistema de transporte masivo), así como vehículos recolectores de basura. Vehículos acreditados para el transporte de residuos hospitalarios.

Vehículos de control de emisiones y vertimientos utilizados por organismos ambientales como EPA y Cardique, o quien haga sus veces para la revisión, atención y prevención de emisiones y vertimientos contaminantes. Vehículos blindados inscritos en el registro distrital automotor y autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Vehículos escoltas, de vigilancia y seguridad privada conducidos por personal armado autorizado y registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Vehículos particulares de propiedad de las empresas prestadoras de servicio turístico. Vehículos escolares de propiedad de los colegios e instituciones educativas que operan en el Distrito. Vehículos que distribuyan medicamentos, alimentos y/o elementos perecederos debidamente acreditados y vinculados a la actividad comercial. Vehículos particulares tipo automóvil, campero y camioneta, destinados a la enseñanza automovilística.

Los demás casos en que sean autorizados de manera temporal por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT). No respetar el pico y placa puede resultar en inmovilización del vehículo en algunos casos. Planifica tu ruta con antelación. Si tu vehículo está restringido, considera el uso de transporte alternativo o compartir el carro con otros.

Mantente informado sobre el pico y placa en Cartagena todos los días para evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en la ciudad





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