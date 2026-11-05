Pico y Placa en Cartagena: Restricciones oficiales del 6 de noviembre de 2026

Conoce los dígitos y horarios exactos del pico y placa en Cartagena para el jueves 6 de noviembre de 2026. Actualiza tu movilidad con la normativa vigente para vehículos particulares, motos y taxis en esta fecha específica.

La ciudad de Cartagena implementará estrictamente las medidas de restrição vehicular del pico y placa para el día jueves 6 de noviembre de 2026. Esta regulación tiene como objetivo principal mejorar el flujo del tráfico y reducir la congestión vehicular en las principales arterias de la capital del Caribe colombiano.

Dígitos restringidos para particulares

Para los vehículos de uso particular, la restricción circular afecta a los últimos dígitos de la placa número 9 y número 0. Estas restricciones están activas únicamente durante dos ventanas horarias específicas en la jornada del 6 de noviembre de 2026.

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El primer horario de restricción se extiende desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. El segundo periodo de prohibición circula desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los conductores con placas terminadas en 9 y 0 no deben circular por las vías reguladas en estos intervalos exactos.

Horarios especiales para motocicletas

Las motocicletas enfrentan una restricción más prolongada y estricta en comparación con los automóviles. Para las dos ruedas, los dígitos de placa afectados son igualmente el 9 y el 0, coincidiendo con la normativa para los vehículos particulares.

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No obstante, el periodo de prohibición se amplía significativamente para las motos. La restricción está vigente desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche del mismo día. Esta medida dura aproximadamente dieciocho horas continuas. Solo los motociclistas que cuenten con un permiso especial otorgado por la autoridad competente están exentos de cumplir esta restricción.

Regulación única para vehículos de taxi

Los taxis operan bajo un esquema de pico y placa totalmente diferente al del resto del transporte privado. Para el 6 de noviembre de 2026, los dígitos de placa que no podrán circular son el 3 y el 4. Esta diferencia numérica responde a la rotación establecida por las autoridades de tránsito distritales.

El horario de vigencia para los taxis es notablemente más extenso que el del transporte particular. La restricción comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la mañana del día siguiente. Esto significa que los taxis con placas terminadas en 3 y 4 permanecerán detenidos en circulación durante las veinticuatro horas del 6 de noviembre de 2026.

Exenciones vigentes para el tráfico

Existen múltiples categorías de vehículos exentos de las restricciones. Los automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes gozan de exención, siempre que esta condición esté documentada en la licencia de tránsito del vehículo.

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Los vehículos del servicio diplomático o consular, así como las caravanas presidenciales en actividades oficiales, no están sujetos al pico y placa. Asimismo, los vehículos de las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el Inpec y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía tienen permiso total de circulación.

Las autoridades judiciales, incluyendo jueces y magistrados, pueden circular sin restricción. Los vehículos asignados al gobernador de Bolívar y al alcalde de Cartagena también están exentos. De igual manera, los conductores con discapacidad permanente o vehículos de uso exclusivo para personas con discapacidad tienen autorización total.

Mantente informado sobre movilidad

Las empresas de servicios públicos domiciliarios y los vehículos de rescate de órganos están permitidos. Los vehículos fúnebres, los de emergencia con identificación adecuada y los de recolección de basura no enfrentan restricciones. La aplicación de estas normas busca equilibrar la movilidad urbana en Cartagena.