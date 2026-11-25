Conozca los dígitos prohibidos para automóviles, motos y taxis en Cartagena este 26 de noviembre de 2026. Horarios, excepciones y guía completa para evitar multas.

La autoridad de tránsito de Cartagena ha confirmado la aplicación de la restricción vehicular Pico y Placa para el miércoles 26 de noviembre de 2026. Esta medida busca mitigar la congestión en las vías principales de la ciudad y mejorar la fluidez del tráfico durante las horas críticas.

Los conductores de vehículos particulares, motocicletas y taxis deben verificar los últimos dígitos de sus placas para determinar si su circulación está prohibida en los horarios establecidos. La falta de cumplimiento implica sanciones administrativas y retiradas del vehículo.

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Restricciones para vehículos particulares en Cartagena

El 26 de noviembre de 2026, el Pico y Placa para vehículos particulares prohíbe la circulación de los vehículos cuyos números de placa terminen en los dígitos 7 y 8. Esta restricción es aplicable a todo tipo de automóviles privados que operen dentro del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena.

Los horarios vigentes para esta prohibición se dividen en dos bloques: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. en la mañana y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. en la tarde-noche. Durante estas franjas horarias, los vehículos con las terminaciones mencionadas no podrán circular por las calles y avenidas sujetas a la regulación distrital.

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Regulación especial para motocicletas en Cartagena

Para las motocicletas, la restricción Pico y Placa para el 26 de noviembre de 2026 también afecta a los vehículos con dígitos finales 7 y 8. Sin embargo, el horario de aplicación es significativamente más extenso que el de los automóviles, vigente desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Existe una excepción importante para este tipo de vehículo: las motocicletas que cuenten con un permiso especial vigente podrán circular con total normalidad, independientemente de su dígito final. Los conductores deben verificar su documentación para evitar sanciones innecesarias durante la jornada laboral y recreativa.

Horarios y dígitos prohibidos para taxis en Cartagena

Los taxis presentan un esquema diferente al de los vehículos particulares y las motos. Para el 26 de noviembre de 2026, los dígitos restringidos para esta flota son el 1 y el 2. La principal diferencia radica en la continuidad del horario de restricción, que se extiende de 6:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Esto significa que los taxis con placas terminadas en 1 o 2 tendrán una ventana de doce horas de prohibición casi continua, cubriendo las horas pico matutinas y vespertinas, así como la noche. Esta medida busca equilibrar la oferta de servicio de transporte público con la capacidad vial de la ciudad.

Exenciones y vehículos autorizados a circular

Existe un listado extenso de vehículos exentos de Pico y Placa en Cartagena. Las autoridades distritales han establecido que los vehículos con Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular están autorizados a transitar. Además, los automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o de cero emisiones contaminantes, siempre que conste en la licencia de tránsito, circulan sin restricción.

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También gozan de exención los vehículos de servicio diplomático o consular, las caravanas presidenciales y los vehículos de las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el INPEC. Los vehículos asignados a la gobernación de Bolívar y la alcaldía de Cartagena, así como a jueces, senadores, diputados y concejales, pueden circular libremente.

Utilidades públicas, salud y seguridad ciudadana

Los servicios esenciales tienen prioridad en la movilidad urbana. Están exentos los vehículos de las empresas de servicios públicos domiciliarios para mantenimiento de redes de energía, acueducto y alcantarillado. También circulan sin restricción las grúas, los recolectores de basura y los vehículos de control de tráfico.

En el sector salud, los vehículos de emergencia identificados, los que transportan pacientes y los dedicados a la toma de muestras de laboratorio y trasplantes están autorizados. Asimismo, los vehículos que transporten personas con discapacidad permanente o su personal de acompañamiento tienen permiso para circular. Los medios de comunicación y los vehículos turísticos registrados también están excluidos de la medida.

Recomendaciones finales para conductores

Se recomienda a los ciudadanos verificar el estado de sus permisos especiales y conocer los detalles de la normativa vigente para evitar inconvenientes. Las autoridades de tránsito reiteran que el cumplimiento de estas normas es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte en Cartagena durante el 26 de noviembre de 2026.