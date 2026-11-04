Pico y Placa en Cartagena: Restricciones para el 5 de noviembre de 2026

Conozca los dígitos prohibidos y horarios del pico y placa en Cartagena este 5 de noviembre de 2026. Detalles completos para particulares, motos y taxis.

La ciudad de Cartagena implementará las restricciones de circulación por pico y placa el miércoles 5 de noviembre de 2026, con el objetivo de mitigar la congestión vehicular en sus principales vías urbanas. Esta medida operativa afecta directamente a los propietarios de vehículos particulares, motocicletas y unidades de taxi que circulen por el perímetro urbano durante los horarios establecidos por la autoridad competente.

Dígitos restringidos para automotores

Los vehículos particulares cuyas placas terminen en los dígitos 7 y 8 no podrán circular en Cartagena durante las franjas horarias de mayor intensidad de tráfico. La restricción aplica estrictamente entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m., así como entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. Este horario está diseñado para coincidir con los picos de movilidad matutina y vespertina.

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Motocicletas bajo regulación estricta

Las motocicletas registradas con los últimos números 7 y 8 también enfrentan una prohibición de circulación el mismo día. A diferencia de los automóviles, la ventana de restricción para este tipo de vehículo es significativamente más amplia, abarcando desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Esta normativa incluye excepciones únicamente para aquellas unidades que cuenten con un permiso especial vigente emitido por la entidad correspondiente.

Servicio de taxi con dígitos distintos

El sector del transporte público oficial opera bajo un esquema diferente al de los automotores privados. Para los taxis en Cartagena, los dígitos afectados el 5 de noviembre de 2026 son el 1 y el 2. La duración de esta restricción es considerablemente extensa, aplicándose desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente, lo que cubre prácticamente las veinticuatro horas del ciclo diario.

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Exenciones vigentes para flotas especiales

Existen múltiples categorías de vehículos exentos de estas normas de movilidad. Entre ellos se incluyen los automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, siempre que esta característica conste explícitamente en la licencia de tránsito. También están liberados los vehículos diplomáticos, consulares, caravanas presidenciales y aquellos asignados a autoridades judiciales, senadores, representantes y concejales locales.

Permisos especiales y servicios esenciales

Las excepciones continúan con vehículos al servicio de organismos de control como la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Asimismo, tienen derecho a circular libremente las ambulancias debidamente identificadas, vehículos fúnebres, unidades de rescate de órganos para trasplante y automotores que transporten personas con discapacidad permanente. Los vehículos escolares, blindados autorizados, escoltas registrados y medios de comunicación tampoco están sujetos a estas prohibiciones.

Mantenimiento de redes y seguridad privada

Los vehículos destinados al mantenimiento de redes de servicios públicos esenciales, incluyendo energía, gas y acueducto, permanecen exentos. Esto se extiende a recolectores de basura, grúas de control de tráfico y vehículos acreditados para el transporte de residuos hospitalarios. Finalmente, los vehículos particulares propiedad de empresas prestadoras de servicio turístico y aquellos dotados tecnológicamente para la reparación de infraestructura urbana completan la lista de autorizaciones vigentes.