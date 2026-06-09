Pico y placa en Cartagena: restricciones para vehículos particulares del 10 de junio de 2026

El pico y placa en Cartagena es una medida que busca mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. Cada día, dependiendo del último dígito de la placa de tu vehículo, podrías tener restricciones para circular.

El pico y placa en Cartagena es una medida que busca mejorar el flujo vehicular y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

Cada día, dependiendo del último dígito de la placa de tu vehículo, podrías tener restricciones para circular. Los vehículos con placas que terminan en los siguientes dígitos tendrán restricciones para circular en Cartagena: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los vehículos con placas que terminan en los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tendrán restricciones para circular en Cartagena.

El horario de restricción es de 5 a.m. a 11 p.m. (con excepción de las que cuenten con permiso).

Algunos vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos los vehículos automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, las caravanas presidenciales, los vehículos al servicio de los organismos de seguridad del Estado, los vehículos de uso exclusivo de alcaldes locales, secretarios de despacho, directores y gerentes de departamentos administrativos y entes descentralizados, los vehículos al servicio de las autoridades judiciales, los vehículos de uso exclusivo de concejales del Distrito de Cartagena, los vehículos al servicio de organismos de control como Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital, los vehículos fúnebres, los vehículos de emergencia debidamente identificados e iluminados, los vehículos que presten atención médica personalizada o domiciliaria, los vehículos que realicen labores relacionadas con el rescate de órganos y tejidos destinados al trasplante de estos, los vehículos al servicio de personas con situación de discapacidad, los automotores que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad permanente cuya condición motora, sensorial o mental limiten su movilidad, los vehículos al servicio de las empresas de servicios públicos domiciliarios, los vehículos dotados tecnológicamente para el mantenimiento de redes de servicios públicos esenciales, los vehículos recolectores de basura, los vehículos acreditados para el transporte de residuos hospitalarios, los vehículos de control de emisiones y vertimientos utilizados por organismos ambientales, los vehículos blindados inscritos en el registro distrital automotor y autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los vehículos escoltas, de vigilancia y seguridad privada conducidos por personal armado autorizado y registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los vehículos particulares de propiedad de las empresas prestadoras de servicio turístico, los vehículos escolares de propiedad de los colegios e instituciones educativas que operan en el Distrito, los vehículos que distribuyan medicamentos, alimentos y/o elementos perecederos debidamente acreditados y vinculados a la actividad comercial, los vehículos particulares tipo automóvil, campero y camioneta, destinados a la enseñanza automovilística y los demás casos en que sean autorizados de manera temporal por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

No respetar el pico y placa puede resultar en inmovilización del vehículo en algunos casos. Planifica tu ruta con antelación. Si tu vehículo está restringido, considera el uso de transporte alternativo o compartir el carro con otros. Mantente informado sobre el pico y placa en Cartagena todos los días para evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en la ciudad





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Pico Y Placa Cartagena Restricciones Vehículos Particulares 10 De Junio De 2026

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