Pico y Placa en Cartagena: Restricciones Vehiculares para el 20 de abril de 2026

Detalles completos sobre las restricciones de pico y placa en Cartagena para el 20 de abril de 2026, incluyendo dígitos afectados, horarios y excepciones para vehículos particulares, motocicletas y taxis.

En Cartagena , la medida del pico y placa continúa siendo un eje fundamental para la optimización del tráfico y la mitigación de la congestión vehicular en sus arterias principales. Para el próximo 20 de abril de 2026, se establecen nuevas directrices que afectarán a vehículos particulares, motocicletas y taxis, detallando los dígitos de las placas que enfrentarán restricciones, los horarios específicos de aplicación y las importantes exenciones contempladas. El objetivo primordial de esta normativa es asegurar una circulación más fluida y reducir los tiempos de desplazamiento para todos los ciudadanos y visitantes de la Heroica. Es crucial que los conductores se mantengan informados para evitar inconvenientes y sanciones.

Las restricciones de circulación para el 20 de abril de 2026 en Cartagena se distribuyen de la siguiente manera, considerando el último dígito de la placa vehicular: Para vehículos particulares y motocicletas, los dígitos **7 y 8** estarán sujetos a restricción en los horarios de **7:00 a.m. a 9:00 a.m.** y de **6:00 p.m. a 8:00 p.m.** Estos horarios de alto flujo buscan impactar principalmente las horas pico de movilidad.

En cuanto a los taxis, la normativa presenta una variación. Los taxis con placas cuyos últimos dígitos sean **7 y 8** tendrán restringida su circulación durante un periodo más extenso, desde las **5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.**, a excepción de aquellos que posean un permiso especial que les habilite para circular sin esta limitación. Esta medida busca equilibrar la oferta de transporte público con la demanda y la congestión vial.

Adicionalmente, se informa que para vehículos particulares, las placas terminadas en los dígitos **1 y 2** enfrentarán una restricción de circulación continua, que abarca desde las **6:00 a.m. de un día hasta las 6:00 a.m. del día siguiente**. Esta medida se aplicará en todas las vías de la ciudad, abarcando tanto las avenidas principales como las calles secundarias, lo que subraya la importancia de verificar el dígito de su placa para planificar sus desplazamientos. Es importante recalcar que la medida del pico y placa se implementa a lo largo y ancho de todo el perímetro urbano de Cartagena.

La normativa del pico y placa en Cartagena contempla un listado exhaustivo de vehículos que se encuentran exentos de estas restricciones, garantizando la continuidad de servicios esenciales y la movilidad de personalidades y organismos clave. Entre estos se incluyen: 1. Vehículos debidamente autorizados mediante un Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente. 2. Automotores propulsados exclusivamente por motores eléctricos o que emitan cero contaminantes, siempre y cuando esta característica esté registrada en su licencia de tránsito. 3. Las caravanas presidenciales, que comprenden el conjunto de vehículos que conforman el esquema de seguridad de la Presidencia de la República durante el desarrollo de sus actividades inherentes. 4. Vehículos que presten servicio diplomático o consular. 5. Vehículos al servicio de los organismos de seguridad del Estado, tales como las Fuerzas Militares, la Armada Nacional, la Policía Nacional, el Inpec, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial. 6. Los vehículos asignados directamente al gobernador del departamento de Bolívar y al alcalde del Distrito de Cartagena. 7. Vehículos destinados al uso exclusivo de alcaldes locales, secretarios de despacho, directores y gerentes de departamentos administrativos y entes descentralizados, directores administrativos, jefes de oficina y autoridades de tránsito a nivel distrital y departamental. 8. Vehículos adscritos a las autoridades judiciales, cuya exclusividad sea para jueces o magistrados con jurisdicción en la ciudad. 9. Vehículos que sirvan a senadores y representantes a la Cámara. 10. Vehículos cuyo uso sea exclusivo de concejales del Distrito de Cartagena, diputados del departamento de Bolívar y miembros de las Juntas Administradoras Locales del Distrito. 11. Vehículos al servicio de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital. 12. Vehículos de uso exclusivo de inspectores urbanos de Policía y comisarios de familia de Cartagena. 13. Vehículos fúnebres. 14. Vehículos de emergencia debidamente identificados con luces y sirenas, destinados al transporte de personas afectadas por problemas de salud, a la prevención o atención de desastres y calamidades, o a actividades policiales. 15. Vehículos que realicen atención médica personalizada o domiciliaria, así como aquellos que efectúen tomas de muestras de laboratorio y procedimientos de ayudas diagnósticas. 16. Vehículos que participen en labores de rescate de órganos y tejidos con fines de trasplante. 17. Vehículos al servicio de personas con discapacidad permanente, ya sea que transporten o sean conducidos por ellas, y cuya condición motora, sensorial o mental limite su movilidad. 18. Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, utilizados para el mantenimiento, instalación y reparación de las redes de servicio público. 19. Vehículos equipados tecnológicamente para el mantenimiento de redes de servicios públicos esenciales (energía, telefonía, acueducto y alcantarillado, gas, semaforización o sistema de transporte masivo), incluyendo los vehículos recolectores de basura. 20. Vehículos destinados al control de tráfico y grúas. 21. Vehículos debidamente acreditados para el transporte de residuos hospitalarios. 22. Vehículos utilizados por organismos ambientales (como EPA y Cardique, o sus equivalentes) para el control de emisiones y vertimientos, y para la revisión, atención y prevención de la contaminación. 23. Vehículos blindados que estén inscritos en el registro distrital automotor y cuenten con la autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 24. Vehículos escolta, de vigilancia y seguridad privada, conducidos por personal armado debidamente autorizado y registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 25. Vehículos pertenecientes a medios de comunicación. 26. Vehículos particulares propiedad de empresas prestadoras de servicios turísticos. 27. Vehículos escolares que pertenezcan a los colegios e instituciones educativas que operan en el Distrito. 28. Vehículos en propiedad de médicos que se encuentren en ejercicio de sus funciones





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