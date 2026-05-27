Pico y Placa en Cartagena: Restricciones y Exenciones para el 28 de Mayo de 2026

Conoce las restricciones de circulación vehicular en Cartagena para el 28 de mayo de 2026. El pico y placa aplica a particulares y motos, con amplias exenciones. Infórmate sobre horarios, sanciones y alternativas para evitar multas.

El pico y placa en Cartagena es una medida de restricción vehicular implementada para mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías de la ciudad.

Consiste en limitar la circulación de vehículos particulares y motocicletas según el último dígito de su placa, en días y horarios específicos. Esta medida, vigente desde hace varios años, busca desincentivar el uso del automóvil particular en horas punta y fomentar el uso del transporte público, la bicicleta o el vehículo compartido.

El 28 de mayo de 2026, los vehículos particulares con placas terminadas en ciertos dígitos no podrán circular entre las 5 a.m. y las 11 p.m., mientras que las motocicletas tendrán restricción desde las 6 a.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente. Es importante que los conductores planifiquen sus rutas con anticipación para evitar infracciones, ya que las sanciones pueden incluir multas económicas e inmovilización del vehículo.

Sin embargo, existen numerosas exenciones a esta restricción. Están exentos los vehículos eléctricos o de cero emisiones, siempre que conste en la licencia de tránsito. También los vehículos de caravanas presidenciales, de organismos de seguridad del Estado como Fuerzas Militares, Policía Nacional e INPEC, y de autoridades judiciales y de control como Procuraduría y Contraloría.

Además, se exceptúan los vehículos al servicio de alcaldes locales, secretarios y directores de entidades distritales, así como concejales y diputados. Los vehículos de emergencia debidamente identificados, como ambulancias y bomberos, también están exentos, al igual que aquellos que prestan atención médica domiciliaria o realizan rescate de órganos. Las personas con discapacidad permanente pueden circular sin restricción, siempre que el vehículo esté a su nombre o lo transporten.

Otros casos incluyen vehículos de servicios públicos domiciliarios, recolectores de basura, escoltas de seguridad privada, vehículos turísticos, escolares y los destinados a la enseñanza automovilística. Incluso los vehículos que distribuyen medicamentos o alimentos perecederos debidamente acreditados pueden circular. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) puede otorgar autorizaciones temporales en casos excepcionales. La medida de pico y placa en Cartagena ha generado debate entre los ciudadanos.

Por un lado, se reconoce su efectividad para descongestionar las vías en horas críticas y reducir los tiempos de viaje. Por otro lado, algunos conductores consideran que las exenciones son demasiado amplias y que se necesita un mejor sistema de transporte público alternativo. Para quienes tienen restricción, se recomienda usar transporte público, bicicleta o compartir el vehículo con otras personas. También es posible planificar viajes fuera del horario restringido si el destino lo permite.

Mantenerse informado diariamente sobre los dígitos restringidos es clave para evitar sanciones. El DATT publica la programación semanal en su sitio web y redes sociales. Cumplir con el pico y placa no solo evita multas, sino que contribuye a una movilidad más sostenible y ordenada en la ciudad. Para el 28 de mayo de 2026, se espera que las restricciones se apliquen con normalidad, salvo modificaciones de última hora que serían comunicadas por las autoridades





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