Pico y placa regional Bogotá 2 noviembre 2026 exenciones híbridos eléctricos

Conozca las reglas del pico y placa regional en Bogotá para el 2 de noviembre de 2026. Verifique si su vehículo híbrido o eléctrico tiene exención vigente.

El lunes dos de noviembre de dos mil veintiséis, la ciudad de Bogotá se prepara para recibir el retorno masivo de viajeros tras el puente festivo del Día de Todos los Santos. Como medida de control vehicular, se activará el pico y placa regional en los nueve corredores viales de ingreso a la capital. Esta restricción operativa estará vigente entre las doce del mediodía y las ocho de la noche, afectando directamente a quienes planeen ingresar a la ciudad durante estas horas clave.

Aplicación de la restricción vehicular

Esta disposición es estándar en todos los días festivos del calendario oficial, diseñada para mitigar la congestión en las vías principales que conectan con el centro urbano. Los conductores deben prestar especial atención a los horarios de restricción para evitar sanciones y multas por infracción de tránsito. La autoridad de transporte ha emphasized que no exceder los límites de velocidad y cumplir estrictamente con los horarios de la medida son aspectos fundamentales para la seguridad vial durante este fin de semana.

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Exenciones para tecnologías limpias

Una de las interrogantes más recurrentes entre los conductores que regresan a la capital es si los vehículos híbridos y eléctricos están sujetos a esta rotación de placas. La normativa establece que estos automotores cuentan con una excepción que les permite ingresar a Bogotá en cualquier horario durante la jornada de pico y placa regional. Sin embargo, este beneficio no es automático ni universal; depende estrictamente de un proceso administrativo previo que el propietario debe completar para validar el estatus de su vehículo.

Registro obligatorio en movilidad

Para acceder a la exención, el propietario debió inscribir previamente el vehículo en la plataforma de vehículos exceptuados de la Secretaría Distrital de Movilidad. En este registro se valida que el automotor cumpla técnicamente con la doble motorización, combinando sistemas de combustión y eléctrica, y que tenga vigentes el seguro obligatorio contra accidentes personales y la revisión técnico-mecánica vigente. Este paso es crucial y no puede omitirse antes de emprender el viaje de regreso a la ciudad.

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Vigencia y decisiones políticas futuras

El beneficio para los vehículos de tecnologías limpias está garantizado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintisiete, según lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo actual. A partir del año dos mil veintiocho, la continuidad de esta exención dependerá de la decisión que adopte la próxima administración distrital. Tal como lo ha señalado el alcalde Carlos Fernando Galán, la política de movilidad puede sufrir cambios significativos dependiendo de las prioridades que se definan en los próximos años.

Verificación antes de viajar

Si su vehículo es híbrido o eléctrico, es imperativo verificar que su registro esté activo antes de iniciar el viaje de regreso. Dicho trámite se realiza de manera digital en la página web de Movilidad Bogotá, ingresando a la sección específica de vehículos exceptuados. De lo contrario, el conductor deberá acogerse a la rotación de placas correspondiente para evitar contratiempos, multas o inconvenientes logísticos en los corredores de ingreso a la capital.