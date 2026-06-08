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Pico y placa regional hoy 8 de junio: horarios y vías con controles para ingresar a Bogotá

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Pico y placa regional hoy 8 de junio: horarios y vías con controles para ingresar a Bogotá
Pico Y Placa RegionalBogotáPlan Retorno
📆6/8/2026 1:13 PM
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La Secretaría Distrital de Movilidad aplica la medida de pico y placa regional este lunes festivo para facilitar el regreso a Bogotá. Solo pueden ingresar vehículos con placas pares. Conozca los horarios y las vías con controles.

Este lunes festivo 8 de junio de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá implementó la medida de pico y placa regional para facilitar el regreso de miles de viajeros que disfrutaron del fin de semana largo.

La restricción aplica en los principales accesos a la capital, donde se espera una alta congestión vehicular durante el plan retorno. Los conductores deben tener en cuenta que solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos cuyas placas terminen en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.

La medida busca agilizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en las vías más transitadas, como la Autopista Norte, la Calle 13, la Avenida Boyacá y la Avenida 68, entre otras. Las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros planificar sus viajes con antelación, evitar las horas pico y revisar el estado de sus vehículos antes de salir a carretera.

Además, es fundamental respetar los límites de velocidad, mantener la documentación al día y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito ubicados en los corredores de ingreso. Quienes incumplan la medida se expondrán a multas económicas y a la inmovilización del vehículo. La Secretaría también habilitó puntos de control y desvíos para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

El pico y placa regional se aplica solo en los días festivos en los que se registra un alto flujo de vehículos hacia Bogotá, con el objetivo de descongestionar las vías y permitir un retorno ordenado. Esta medida complementa otras acciones como la ampliación de horarios de transporte público y la presencia de equipos de atención en las carreteras.

Se espera que alrededor de 800 mil vehículos ingresen a la capital durante la jornada, por lo que se recomienda paciencia y prudencia al volante. Para mantenerse informado, los conductores pueden consultar las redes oficiales de Movilidad Bogotá y las emisoras de radio locales.

Además, es importante recordar que el pico y placa regional no aplica para vehículos de emergencia, transporte público, vehículos eléctricos o híbridos, y aquellos con permisos especiales. Los motociclistas deben circular con el respectivo casco y conforme a las normas de tránsito. La Secretaría invitó a los ciudadanos a compartir el vehículo o utilizar medios alternativos de transporte como el TransMilenio o el Sistema Integrado de Transporte Público.

Con estas acciones, se busca minimizar los impactos del regreso masivo a la capital y garantizar la movilidad de todos los bogotanos

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