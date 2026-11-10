Pico y placa vigentes en Cartagena durante Fiestas de Independencia 2025

El DATT confirma que el pico y placa no se suspenderá durante las Fiestas de Independencia de Cartagena. Conoce las restricciones exactas para el 11, 12 y 13 de noviembre en este artículo detallado.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte ( DATT) de Cartagena ha emitido un anuncio oficial para establecer las disposiciones especiales de movilidad que regirán durante las Fiestas de Independencia. Estas celebraciones, reconocidas como eventos históricos y culturales de gran relevancia para la ciudad amurallada, tendrán lugar específicamente los días 11, 12 y 13 de noviembre. La entidad encargada de regular el flujo vehicular ha aclarado que, a pesar del carácter festivo de estas fechas, las normas de restricción de circulación se mantendrán inalterables para garantizar el orden y la seguridad vial.

La Alcaldía de Cartagena declaró estos tres días como días cívicos mediante la aprobación del Decreto 0478, publicado el 19 de octubre. Este instrumento legal fue expedido con el propósito expreso de facilitar la participación masiva de los ciudadanos en las diversas actividades programadas por las autoridades locales. El gobierno municipal busca promover la integración social y fomentar un profundo sentido de pertenencia entre los habitantes y visitantes durante esta importante celebración histórica que rememora la gesta libertadora.

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Vigilancia del Pico y Placa en Cartagena

No obstante la declaración de días cívicos por parte de la Alcaldía, el DATT ha dejado claro que el esquema de pico y placa continuará vigente con normalidad absoluta en el Distrito. Las autoridades de tránsito no realizarán ninguna suspensión de las restricciones vehiculares durante este fin de semana festivo. Por esta razón, el DATT hace un llamado explícito a la ciudadanía para que siga estrictamente las directrices de las autoridades competentes y evite sanciones innecesarias.

Es fundamental que los conductores revisen con anticipación las restricciones aplicables a sus vehículos, ya que el cumplimiento de la norma es obligatorio para todos los usuarios de la vía pública. La movilidad en Cartagena es un tema sensible, especialmente durante periodos de alta afluencia turística y eventos masivos, por lo que la vigilancia será constante para asegurar el cumplimiento de la ley de tránsito.

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Restricciones para el 11 de Noviembre

El miércoles 11 de noviembre marca el inicio de las celebraciones y las restricciones de circulación serán las siguientes. Para los vehículos particulares, los dígitos de la placa restringidos serán el 5 y el 6. El horario de prohibición abarca de 7 a. m. a 9 a. m. y nuevamente de 6 p. m. a 8 p. m. Esto significa que los conductores con estos últimos números no podrán transitar por las calles de Cartagena durante esos intervalos específicos.

Para el caso de las motocicletas, la restricción también aplica a los dígitos 5 y 6. Sin embargo, el horario es más extenso, cubriendo el período de 5 a. m. a 11 p. m. Existe una excepción importante: esta restricción no aplica para las motocicletas que cuenten con el permiso correspondiente otorgado por la autoridad competente. En cuanto a los taxis, los dígitos prohibidos son el 9 y el 0, con un horario que se extiende de 6 a. m. a 6 a. m. del día siguiente, lo que cubre prácticamente las veinticuatro horas del ciclo.

Reglas para el 12 de Noviembre

El jueves 12 de noviembre introduce un cambio en los dígitos restringidos para los vehículos particulares. En esta jornada, los números de placa afectados serán el 7 y el 8. El horario de restricción se mantiene idéntico al día anterior, operando de 7 a. m. a 9 a. m. y de 6 p. m. a 8 p. m. Los conductores deben prestar atención a esta rotación para planificar sus viajes o eventos sociales dentro del perímetro urbano.

Las motocicletas también enfrentan restricciones el jueves 12 de noviembre, aplicando a los dígitos 7 y 8. El horario para este tipo de vehículos es de 5 a. m. a 11 p. m., nuevamente exceptuando a aquellas que posean el permiso oficial vigente. Para el servicio de taxis, la rotación cambia nuevamente; los dígitos restringidos son el 1 y el 2. El horario de restricción para los taxis es de 6 a. m. a 6 a. m. del día siguiente, asegurando una cobertura amplia durante el evento central de las fiestas.

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Oportunidades para el 13 de Noviembre

El viernes 13 de noviembre cierra el ciclo de días cívicos con nuevas restricciones asignadas. Para los vehículos particulares, los dígitos prohibidos serán el 9 y el 0. El horario de restricción es de 7 a. m. a 9 a. m. y de 6 p. m. a 8 p. m. Los conductores deben verificar la última cifra de sus placas antes de salir, ya que el incumplimiento resultará en multas y sanciones según la ley vigente.

Las motocicletas están sujetas a restricciones los dígitos 9 y 0 el viernes 13 de noviembre. El horario de aplicación es de 5 a. m. a 11 p. m., con la misma excepción para vehículos que cuenten con permiso oficial. Finalmente, para los taxis, los dígitos restringidos son el 3 y el 4. El horario de prohibición se mantiene de 6 a. m. a 6 a. m. del día siguiente, cubriendo la totalidad del periodo nocturno y parte de la mañana siguiente.

Consejos para Evitar Sanciones Viales

Para navegar con éxito este periodo de fiestas y evitar sanciones por el pico y placa, se recomienda planificar la ruta con antelación. Si tu vehículo tiene dígitos restringidos, considera utilizar transporte alternativo público o compartir el automóvil con otros ciudadanos. Esta práctica no solo reduce el riesgo de multas, sino que también contribuye a disminuir la congestión vehicular en la ciudad amurallada.

Es vital mantenerse informado sobre el pico y placa en Cartagena todos los días, ya que las condiciones pueden variar según eventos imprevistos o decisiones de última hora de las autoridades. Contribuir a una mejor movilidad en la ciudad es responsabilidad de todos los usuarios. La prevención y la planificación previa son las mejores herramientas para disfrutar de las Fiestas de Independencia sin contratiempos legales o logísticos en el transporte.