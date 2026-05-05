Piloto de ‘Monster Truck’ se retira del hospital tras accidente en Popayán

La conductora del vehículo involucrado en el accidente en el Boulevard Rose, Sonia Segura, firmó un alta voluntaria y su paradero es desconocido. Horas antes del siniestro, compartió mensajes de fe en sus redes sociales.

Horas antes de que la exhibición de vehículos en el Boulevard Rose , en Popayán , terminara en un trágico accidente, la conductora del ‘ Monster Truck ’ que perdió el control y embistió a los asistentes compartió un mensaje en sus redes sociales .

A través de un video publicado en las historias de su cuenta de Facebook, se observa a Sonia Segura a bordo de la ‘Dragona’, el vehículo modificado para el evento, mientras se preparaba para la jornada.

“Es hoy. Hoy es el gran día donde escucharás la potencia de estas gigantescas ‘Monster Trucks’”, expresó la piloto, quien segundos después mostró el automotor en acción y el ambiente previo de la pista. Estas palabras fueron acompañadas por una descripción dentro de la misma grabación: “Amado Dios, hoy todo y todos en tus manos”. En el material audiovisual también se ve a la mujer de 54 años equipada con su casco y lista para iniciar las maniobras.

Minutos después, Segura reposteó un contenido de otra cuenta en el que se escucha una oración pidiendo protección divina para su labor y la intervención en cada decisión que toma. En el audio, una voz le rogaba a Dios que cuidara de su trabajo, que guardara su integridad y le garantizara éxito: “Protégeme de errores, conflictos e injusticias. Guarda mi esfuerzo y permite que dé buenos frutos”.

Luego de estas expresiones de fe y entusiasmo en sus plataformas digitales, la actividad pública de Segura cesó por completo. Desde el momento del accidente en el sector de Boulevard Rose, la piloto no ha vuelto a pronunciarse en sus redes sociales. Tras el siniestro en el que el vehículo embistió a los espectadores, Sonia Segura fue trasladada al Hospital Susana López de Valencia para recibir atención por diversas lesiones.

No obstante, el reporte más reciente dado a conocer por Noticias Caracol indica que la mujer optó por interrumpir su proceso de recuperación de manera prematura. Según informaron fuentes del centro asistencial, la conductora firmó un documento de alta voluntaria, asumiendo la responsabilidad total de su retiro. Este acto ha generado interrogantes sobre sus motivos y su estado emocional tras el incidente.

La decisión de abandonar el hospital antes de completar su tratamiento plantea preocupaciones sobre posibles complicaciones futuras derivadas de las lesiones sufridas durante el accidente. Desde el momento en que salió del hospital, su ubicación actual es desconocida. Las autoridades competentes y los medios de comunicación han intentado rastrear a Sonia Segura, pero hasta ahora sin éxito.

Hasta ahora, ni los entes oficiales ni ninguna persona de su círculo cercano han entregado detalles que permitan establecer si aún permanece en Popayán o si ha abandonado la ciudad. La falta de información ha alimentado especulaciones y rumores sobre su paradero y sus intenciones. La investigación sobre las causas del accidente continúa en curso, y se espera que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a la pérdida de control del ‘Monster Truck’ y al trágico desenlace.

Se están analizando los posibles fallos mecánicos del vehículo, las condiciones de la pista y la pericia de la conductora para determinar las responsabilidades correspondientes. El incidente ha generado un profundo impacto en la comunidad de Popayán y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en este tipo de eventos masivos.

La exhibición de vehículos en el Boulevard Rose ha sido suspendida indefinidamente hasta que se realicen las investigaciones pertinentes y se implementen las mejoras necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. La prioridad ahora es brindar apoyo a las víctimas y sus familias, y esclarecer las causas del accidente para evitar que se repita en el futuro.

La situación de Sonia Segura sigue siendo un misterio, y se espera que en los próximos días se obtengan más noticias sobre su paradero y su estado de salud





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