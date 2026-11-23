Un piloto reportó luces inusuales cerca de Baltimore y el controlador aéreo respondió con humor sobre avistamientos de alienígenas. El audio viraliza en X.

Un piloto que volaba cerca de Baltimore, en Estados Unidos, reportó la presencia de luces extrañas en el cielo durante su trayecto. La respuesta del controlador aéreo fue sorprendentemente calmada y humorística, confirmando que en esa zona específica se han registrado avistamientos de alienígenas con anterioridad. Este intercambio telefónico ha capturado la atención pública por su naturaleza inusual y la facilidad con la que la autoridad aérea respondió a la afirmación.

Detalles del encuentro en el aire

El clip de audio, que documenta la conversación, fue compartido por la cuenta de aviación especializada en redes sociales llamada Flightdrama. Desde su publicación, el material ha acumulado miles de reproducciones en la plataforma X, donde los usuarios debaten sobre la veracidad y el contexto del incidente. El piloto, lejos de mostrarse asustado por la explicación, tomó la situación con humor y siguió la corriente al controlador. Bromeó indicando que ya tenía una gran historia que contarle a su familia cuando finalmente aterrizara.

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Protocolos y avistamientos previos

Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos cuentan con protocolos establecidos para registrar este tipo de avistamientos. A lo largo de los años, se han documentado informes que van desde objetos con formas inusuales hasta luces que se mueven de maneras extrañas en el firmamento. Muchas de estas instancias han terminado teniendo explicaciones sencillas y científicas, atribuidas comúnmente a satélites, globos meteorológicos o el uso de drones comerciales.

No se trata del primer caso de este tipo cerca de la región. La zona alrededor de Baltimore ha sido escenario de reportes similares en el pasado, lo que contribuye a la calma con la que el controlador aéreo respondió en esta ocasión. La existencia de estos registros históricos ayuda a contextualizar la situación sin generar pánico entre los tripulantes o el personal de tierra.

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Reacciones y alcance viral

El video ha generado una amplia variedad de comentarios en las redes sociales, dividiendo a los usuarios entre asombrados, escépticos y aquellos que expresan deseo de viajar por esa ruta aérea. La viralización del clip deja la duda en el aire sobre la naturaleza real de las luces observadas. Las interrogantes giran en torno a si se trató de fenómenos atmosféricos, visitas de otro planeta o simplemente una buena ocasión para una broma profesional en pleno vuelo.

Mientras tanto, el clip sigue sumando vistas y manteniendo el interés del público general. La anécdota sirve como recordatorio de cómo la tecnología moderna permite que momentos cotidianos en la aviación se conviertan en fenómenos de alcance global, desdibujando a menudo la línea entre lo cotidiano y lo extraordinario.