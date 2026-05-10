Pilotos españoles líderes en Francia Moto2

Los pilotos españoles dominaron el Gran Premio de Francia en el Circuito Bugatti de Le Mans. David Alonso tuvo una destacada actuación, partiendo en la séptima posición y ganó dos posiciones para culminar en la posición quinta. El español Izan Guevara fue el ganador de la jornada, con un tiempo de 14:14.987. La próxima parada del campeonato mundial de Moto2 será esta semana en Cataluña, iniciando las prácticas el viernes 15 y disputándose la carrera el domingo 17.

Los pilotos españoles dominaron este domingo en el Gran Premio de Francia, se llevó a cabo en el Circuito Bugatti de Le Mans. El colombiano David Alonso tuvo una destacada actuación, partiendo en la séptima posición y ganando dos posiciones para culminar en la posición quinta, sumando los puntos necesarios para ascender en la clasificación del campeonato mundial de Moto2 .

El español Izan Guevara fue el ganador de la jornada, con un tiempo de 14:14.987. Las tres posiciones siguientes fueron también para corredores españoles, con Manuel González, Iván Ortolá y Alonso López. El campeonato mundial de Moto2 está liderado por Manuel González con 79.5 puntos, seguido por Ian Guevara con 70 puntos; mientras que el podio está completado por el australiano Senna Agius con 59 unidades.

David Alonso ganó una casilla y ascendió a la quinta posición, gracias a los 11 puntos que sumó en Le Mans. El colombiano acumula 48 puntos, cinco más que su compañero de equipo, el también español Daniel Holgado, y a tan solo cinco de la cuarta casilla, que por ahora pertenece al italiano Celestino Vietti.

La próxima parada del campeonato mundial de Moto2 será el próximo fin de semana en Cataluña, iniciando las prácticas el viernes 15 de mayo y disputándose la carrera el domingo 17 del mismo mes





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