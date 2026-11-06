Pipe Bueno y Luisa Fernanda W inician luna de miel en Madrid tras boda en Zipaquirá

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W viajaron a Madrid para su luna de miel. Conoce los detalles de su boda el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá y el nuevo look de Luisa.

El cantante colombiano Pipe Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W han iniciado oficialmente su luna de miel poco después de su enlace matrimonial. La pareja abandonó Colombia para comenzar esta nueva etapa conjugada, confirmando que Madri d, España, fue su primera parada en el viaje de novios.

Detalles de la boda en Zipaquirá

La ceremonia religiosa se llevó a cabo el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en Cundinamarca. Este destino fue elegido por la pareja debido a su carácter único y simbólico, rodeados por familiares y amigos cercanos que presenciaron el intercambio de votos. La unión puso fin a casi siete años de relación y formalizó el proyecto de vida que ya compartían con sus hijos, Máximo y Domenic.

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Para la ocasión, Luisa Fernanda W lució un vestido de novia blanco diseñado por la estilista Francesca Miranda. Pipe Bueno complementó la looks con un traje negro clásico. La elección de vestuario reflejó la elegancia requerida por el escenario de sal, creando un contraste visual marcado que fue captado por numerosos asistentes y medios de comunicación presentes.

Celebración en Cajicá y asistentes

Inmediatamente después de la ceremonia religiosa, la celebración continuó en Arena MX, un espacio ubicado en Cajicá, muy cerca de Rancho MX. Este lugar representa uno de los proyectos empresariales clave que la pareja ha desarrollado en Colombia, consolidando su presencia tanto en el entretenimiento como en los negocios. La fiesta reunió a una selección destacada de figuras del espectáculo nacional. Entre los invitados confirmados se encontraron artistas y personalidades como Maluma, Alzate, Dani Duke, La Liendra, Pautips, Nanis Ochoa y María Fernanda Aristizábal. Aunque no se hizo pública una lista exhaustiva, la asistencia de estos nombres confirmó la relevancia social del evento y el entorno de confianza en el que se desarrolló la celebración nupcial.

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Nuevo look de Luisa Fernanda W

Pocos días antes de iniciar el viaje de novios, Luisa Fernanda W sorprendió a su audiencia al cambiar drásticamente su imagen. La creadora de contenido se despidió de gran parte de su larga cabellera, optando por un corte mucho más corto. Este cambio no fue improvisado, ya que ella había expresado su deseo de transformar su apariencia desde el año anterior.

Luisa Fernández vinculó este cambio estético con la entrada a una nueva etapa vital, señalando que el momento postbodas era el idóneo para la transición. Pipe Bueno reaccionó positivamente al nuevo estilo, manifestando su aprobación y agrado por el cambio. La satisfacción de la pareja con el resultado fue evidente, integrando este cambio personal como parte simbólica del comienzo de su matrimonio.

Antecedentes de la propuesta y el viaje

La relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tiene sus raíces en una propuesta de matrimonio que occurred en Dubái durante el año 2023. Aunque inicialmente Luisa contempló retrasar el viaje de novios debido a sus compromisos laborales, finalmente decidieron emprender la aventura internacional apenas unos días después de la ceremonia. Pipe Bueno había anticipado este desplazamiento en sus redes sociales, compartiendo imágenes de las argollas para generar expectativa entre sus seguidores.