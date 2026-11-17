Gerard Piqué y Álvaro Cervera discrepan sobre la suspensión de 12 partidos a Jesús Owono. Un debate que refleja el duelo por Jesús de Miguel y las responsabilidades en el fútbol español tras la trágica jugada del 2 de noviembre.

La suspensión de 12 partidos impuesta al arquero Jesús Owono por la Real Federación Española de Fútbol ( RFEF) ha desatado una disputa pública entre dos de las figuras más influyentes del fútbol español. El conflicto surge a raíz del trágico incidente que costó la vida al delantero Jesús de Miguel del Tenerife. La controversia enfrenta directamente las posturas de Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, y el entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, quienes discrepan sobre la responsabilidad legal y ética derivada del choque ocurrido el 2 de noviembre.

La disputa entre Piqué y Cervera sobre la sanción

Gerard Piqué considera que la medida disciplinaria contra Jesús Owono es injusta y desproporcionada. El exfutbolista del Barcelona argumentó públicamente que el castigo responsabiliza al guardameta ecuatoguineano de unas consecuencias fatales que él no tuvo la culpa de provocar. Piqué sostuvo que la sanción debería dirigirse únicamente hacia la acción física en sí misma, y no hacia el desenlace trágico que sufrió Jesús de Miguel. El directivo del FC Andorra afirmó en un video publicado en sus redes sociales que la decisión de la RFEF crea una culpabilidad indebida ante un evento considerado accidental.

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Por su parte, Álvaro Cervera cuestionó firmemente la interpretación de Piqué sobre la jugada. El técnico del Tenerife reconoció la lealtad del accionista hacia su institución y su jugador, pero insistió en que el lance merecía una valoración diferente. Cervera señaló que la acción pudo haberse evitado y exigió revisar la ejecución de la jugada, rechazando la idea de que se estuviera castigando solo el resultado. Para el entrenador, no se trató de un simple accidente dentro de la dinámica del fútbol, sino de un evento donde la precaución debió primar.

Piqué cita un precedente histórico de 2012

Para fundamentar su defensa, Gerard Piqué recordó un incidente específico que vivió durante su carrera profesional en el FC Barcelona. El directivo aludió a un choque sufrido en 2012 con el entonces arquero Víctor Valdés, una situación que calificó de muy similar a la que protagonizó Jesús Owono. Piqué explicó que, aunque el impacto fue fuerte, nadie responsabilizó a Valdés por ello, reforzando su argumento de que estos choques son parte inherente del deporte. El exdefensor agregó que los humanos a menudo buscan culpar a alguien para comprender por qué ocurren tragedias en un terreno de juego, lo que denomina un mecanismo de defensa psicológico necesario pero injusto en este caso.

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La referencia histórica de Piqué busca normalizar el incidente y alejar la figura de Owono de la responsabilidad penal o disciplinaria grave. Sin embargo, esta postura choca frontalmente con la narrativa presentada por el entorno del Tenerife. Álvaro Cervera no compartió la visión de que fuera un mero accidente involuntario, sugiriendo que la interpretación de Piqué ignora los detalles críticos de la jugada. La discrepancia evidencia una fractura profunda en cómo el fútbol español está procesando el duelo por Jesús de Miguel, dividiendo a las instituciones y a sus líderes en dos bandos opuestos sobre la moralidad de la sanción.

Tributo a Jesús de Miguel y apoyo a la familia

Mientras persiste el debate deportivo, el club Tenerife ha mantenido un firme compromiso con la memoria de Jesús de Miguel y su legado. En el estadio Heliodoro Rodríguez López, el equipo rindió un emotivo tributo al fallecido delantero, destacando su impacto en la comunidad y en el vestuario. Además, el club anunció oficialmente su decisión de brindar apoyo económico a Carla, hija del jugador fallecido, hasta que ella cumpla 18 años. Esta medida concreta refleja el deseo de las entidades de ir más allá de la polémica y centrarse en el sustento de la familia afectada por la pérdida.

El entorno humano del caso muestra la gravedad emocional que ha traspasado los límites de las canchas. El propio Jesús Owono ha expresado su dolor y dificultad para asimilar la muerte de su colega. El guardameta de 25 años admitió públicamente que le resulta casi imposible encontrar las palabras adecuadas para describir el sufrimiento por la pérdida de Jesús. Su declaración pública reconoce el impacto devastador en la vida del arquero, quien ha tenido que enfrentar no solo la sanción deportiva, sino también un profundo duelo personal.

Aislamiento de Owono y medidas del FC Andorra

La situación personal de Jesús Owono se ha visto agravada por una campaña de odio en las redes sociales. Tras el incidente, el guardameta recibió insultos y amenazas directas, lo que lo llevó a cerrar su cuenta de Instagram para proteger su privacidad y seguridad. Ante este hostigamiento, el FC Andorra ha intervenido para ofrecer un entorno seguro a su jugador. El club ha proporcionado acompañamiento psicológico profesional a Owono y le ha permitido apartarse temporalmente de la actividad deportiva oficial, priorizando su bienestar mental sobre el rendimiento físico en este momento crítico.

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La suspensión de 12 partidos, impuesta por el Comité de Disciplina de la RFEF, continúa siendo el punto focal de la controversia. Mientras Piqué y Cervera debaten sobre la responsabilidad de la acción, el fútbol español enfrenta una reflexión colectiva sobre los límites de la competencia. El caso de Jesús de Miguel ha dejado una herida profunda, obligando a todas las partes a navegar entre la justicia deportiva, la compasión humana y la necesidad de memoria. La resolución del conflicto entre estas visiones seguirá siendo un tema candente en el deporte español en las semanas venideras.