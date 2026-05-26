Pista clave en crimen de Kevin Santiago Ángel: taxi y maleta incinerada

Hallan el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel dentro de una maleta incinerada en Bogotá. Las investigaciones apuntan a un taxi y una vivienda en Kennedy donde habría estado el cadáver antes de ser abandonado.

El cuerpo de Kevin Santiago Ángel Garzón, docente de 31 años, fue hallado el viernes 22 de mayo tras cinco días de búsqueda tras su desaparición el 20 de mayo en Bogotá.

El cadáver fue encontrado dentro de una maleta incinerada en un potrero del barrio Tintal 2, localidad de Kennedy, a unos 6 kilómetros del gimnasio donde fue visto por última vez. La identificación plena se realizó mediante huellas dactilares el lunes 25 de mayo. Según reportes, el cuerpo presentaba signos de tortura.

La investigación del CTI de la Fiscalía, basada en cámaras de seguridad, apunta a que el profesor fue trasladado en un taxi a la 1:45 a.m. del 21 de mayo después de ser sacado de una vivienda en el barrio La Rivera, Kennedy. Un video muestra la llegada de un hombre a esa casa y la salida de tres personas cargando una maleta de viaje color café. La motocicleta del docente, placas XHH74G, fue guardada en un mercado contiguo.

Una mujer que encontró la maleta relató que un conocido vio el cuerpo y avisó a la policía. Las autoridades estiman que hasta doce personas podrían estar involucradas. La familia agradeció el apoyo recibido y confirmó la identificación por parte de Medicina Legal. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades





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